رطوبة عالية وتحذير من الأرصاد.. هل تضرب موجة حارة مصر؟

تشهد مصر خلال الأيام المقبلة استمرار الأجواء الصيفية شديدة الحرارة والرطبة، بالتزامن مع ارتفاع نسب الرطوبة التي تزيد من الإحساس بدرجات الحرارة، فيما توقعت هيئة الأرصاد الجوية ارتفاعًا جديدًا في درجات الحرارة بداية من الثلاثاء 11 أغسطس 2026، على أن تصل درجات الحرارة المحسوسة في القاهرة الكبرى إلى أكثر من 41 درجة مئوية خلال ساعات النهار.

وتأتي هذه الموجة الحارة بالتزامن مع استمرار تأثير منخفض الهند الموسمي، الذي يجلب كتلًا هوائية حارة ورطبة، بينما تعمل الكتل الهوائية الشمالية القادمة من البحر المتوسط على زيادة نسب الرطوبة، خاصة على المناطق الساحلية والقاهرة والوجه البحري.

حالة الطقس اليوم في مصر

توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم، الأحد، طقس شديد الحرارة ورطب نهارًا على أغلب أنحاء الجمهورية، بينما يكون حارًا ورطبًا على السواحل الشمالية، ومائلًا للحرارة ورطبًا خلال ساعات الليل.

وتدور درجات الحرارة حول معدلاتها الصيفية المعتادة في هذا الوقت من العام، أو تزيد عليها بنحو درجة إلى درجتين، إلا أن ارتفاع نسب الرطوبة يجعل المواطنين يشعرون بدرجات حرارة أعلى من المسجلة فعليًا.

وتصل درجات الحرارة العظمى المتوقعة على القاهرة الكبرى إلى نحو 35 و36 درجة مئوية، بينما ترتفع درجات الحرارة المحسوسة نتيجة الرطوبة والتعرض المباشر لأشعة الشمس.

الرطوبة ترفع الإحساس بدرجات الحرارة

تعد نسب الرطوبة المرتفعة أحد أبرز أسباب الشعور بالأجواء الخانقة خلال الفترة الحالية، إذ تقلل من قدرة الجسم على تبريد نفسه بصورة طبيعية، وبالتالي تبدو درجات الحرارة أعلى من القيم المسجلة في الظل.

وتوقعت الأرصاد أن تتجاوز نسب الرطوبة 95%، وقد تقترب من 100% على المناطق الساحلية، بينما تصل إلى نحو 85% في القاهرة الكبرى والوجه البحري.

ويرجع ارتفاع الرطوبة إلى تأثر البلاد بامتداد منخفض الهند الموسمي، إلى جانب الكتل الهوائية الشمالية الرطبة القادمة من البحر المتوسط.

موجة حارة جديدة تبدأ الثلاثاء

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية عن ارتفاع جديد في درجات الحرارة اعتبارًا من الثلاثاء المقبل، بالتزامن مع استمرار ارتفاع نسب الرطوبة.

ومن المتوقع أن تكون الزيادة في درجات الحرارة محسوسة بصورة أكبر خلال ساعات النهار، حيث قد تتجاوز درجات الحرارة المحسوسة في القاهرة الكبرى حاجز 41 درجة مئوية.

وأكدت التوقعات أن الموجة الحارة الجديدة لن تستمر لفترة طويلة، على أن تعود درجات الحرارة بعد ذلك إلى معدلاتها الصيفية المعتادة، لتدور حول 35 و36 درجة مئوية على القاهرة الكبرى، مع استمرار ارتفاع نسب الرطوبة خلال شهر أغسطس.

تفاصيل طقس مصر حتى الجمعة

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية توقعاتها لحالة الطقس خلال الفترة من الاثنين 10 أغسطس وحتى الجمعة 14 أغسطس 2026.

ومن المتوقع أن يسود طقس مائل للحرارة ورطب خلال ساعات الصباح الباكر، يتحول إلى شديد الحرارة ورطب نهارًا على أغلب الأنحاء، بينما يكون حارًا ورطبًا على السواحل الشمالية.

وخلال ساعات الليل، يميل الطقس إلى الحرارة والرطوبة على أغلب المناطق، مع استمرار ارتفاع نسب الرطوبة التي تزيد الإحساس بحرارة الأجواء.

درجات الحرارة المتوقعة

القاهرة الكبرى والوجه البحري:

تتراوح درجات الحرارة العظمى بين 36 و39 درجة مئوية، بينما قد تصل درجات الحرارة المحسوسة إلى نحو 40 درجة في بعض الأيام.

تتراوح درجات الحرارة العظمى بين 36 و39 درجة مئوية، بينما قد تصل درجات الحرارة المحسوسة إلى نحو 40 درجة في بعض الأيام. السواحل الشمالية:

تتراوح درجات الحرارة العظمى بين 31 و33 درجة، فيما تتراوح درجات الحرارة المحسوسة بين 35 و37 درجة.

تتراوح درجات الحرارة العظمى بين 31 و33 درجة، فيما تتراوح درجات الحرارة المحسوسة بين 35 و37 درجة. شمال الصعيد:

تتراوح درجات الحرارة العظمى بين 38 و41 درجة، وقد تصل الحرارة المحسوسة إلى 43 درجة في بعض الأيام.

تتراوح درجات الحرارة العظمى بين 38 و41 درجة، وقد تصل الحرارة المحسوسة إلى 43 درجة في بعض الأيام. جنوب الصعيد:

تستمر الأجواء شديدة الحرارة، وتتراوح درجات الحرارة العظمى بين 41 و43 درجة، بينما تصل المحسوسة إلى 42 و44 درجة.

شبورة مائية صباحًا

ومن أبرز الظواهر الجوية المتوقعة خلال الأيام المقبلة ظهور شبورة مائية في الفترة من الساعة الرابعة حتى الثامنة صباحًا، وذلك على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد والقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وقد تكون الشبورة كثيفة أحيانًا على بعض الطرق، لذلك حذرت الأرصاد قائدي السيارات من انخفاض مستوى الرؤية الأفقية خلال الساعات الأولى من الصباح، مع ضرورة القيادة بهدوء وترك مسافات آمنة بين السيارات.

وتتحسن الرؤية تدريجيًا مع سطوع أشعة الشمس وتلاشي الشبورة.

نشاط للرياح وأتربة في بعض المناطق

توقعت الأرصاد أيضًا نشاطًا للرياح على عدد من المناطق، خاصة خلال فترات المساء والليل، بسرعات تتراوح بين 30 و40 كيلومترًا في الساعة.

ويبدأ نشاط الرياح بصورة أوضح من الأربعاء 12 أغسطس وحتى الجمعة 14 أغسطس، على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد، وذلك على فترات متقطعة.

وقد تساعد حركة الرياح في تقليل الإحساس بارتفاع نسب الرطوبة في الأماكن المفتوحة، إلا أنها قد تتسبب في إثارة الرمال والأتربة ببعض المناطق الصحراوية، خاصة الصحراء الغربية وبعض محافظات جنوب الصعيد.

تحذير للمصطافين من ارتفاع الأمواج

وفي الوقت نفسه، وجهت الأرصاد تحذيرًا إلى المصطافين بشأن اضطراب حالة البحر المتوسط وارتفاع الأمواج على عدد من الشواطئ.

وقد يصل ارتفاع أمواج البحر المتوسط إلى نحو 2.25 متر في بعض المناطق، خاصة شواطئ العلمين والإسكندرية وبلطيم وجمصة.

ودعت الأرصاد المواطنين إلى الالتزام بتعليمات فرق الإنقاذ والمسئولين عن الشواطئ، وعدم النزول إلى البحر في المناطق التي تشهد اضطرابًا أو ارتفاعًا في الأمواج، حفاظًا على سلامتهم.

نصائح للتعامل مع الموجة الحارة

مع ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة خلال الأيام المقبلة، ينصح بتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس، خصوصًا خلال فترة الظهيرة، والحرص على البقاء في أماكن جيدة التهوية قدر الإمكان.

كما يفضل الإكثار من شرب المياه والسوائل، وارتداء ملابس خفيفة مناسبة للأجواء الحارة، مع استخدام غطاء للرأس عند الاضطرار إلى الخروج خلال ساعات ارتفاع الحرارة.

ويجب على قائدي السيارات توخي الحذر خلال ساعات الصباح الباكر بسبب الشبورة المائية، خاصة على الطرق السريعة والمناطق المكشوفة.

وفي ظل التغيرات اليومية في درجات الحرارة والظواهر الجوية، تظل متابعة النشرات الرسمية الصادرة عن هيئة الأرصاد الجوية هي الوسيلة الأفضل للتعرف على أحدث تطورات حالة الطقس خلال الأيام المقبلة.

من جانبها، قالت الدكتورة منار غانم، المتنبئ الجوي بمركز التنبؤات والإنذار المبكر بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد أجواءً شديدة الحرارة ورطبة نهارًا على أغلب الأنحاء، بينما تكون حارة ورطبة على السواحل الشمالية، مشيرة إلى أن درجات الحرارة تدور حول معدلاتها الصيفية المعتادة أو أعلى منها بنحو درجة إلى درجتين.

وأضافت “غانم”، في تصريحات لـ “صدى البلد”، أن ارتفاع نسب الرطوبة هو السبب الرئيسي وراء زيادة الإحساس بحرارة الطقس، موضحة أن الرطوبة قد تتجاوز 95% وتقترب من 100% على المناطق الساحلية، بينما تصل إلى نحو 85% في القاهرة الكبرى والوجه البحري، نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض الهند الموسمي والكتل الهوائية الشمالية الرطبة القادمة من البحر المتوسط.

وكشفت منار غانم عن ارتفاع جديد في درجات الحرارة بداية من الثلاثاء المقبل، موضحة أن درجات الحرارة المحسوسة في القاهرة الكبرى قد تتجاوز 41 درجة مئوية خلال ساعات النهار، قبل أن تعود إلى معدلاتها الصيفية المعتادة في حدود 35 و36 درجة، مع استمرار ارتفاع نسب الرطوبة خلال شهر أغسطس.