سعر طن الحديد اليوم الأحد 9 أغسطس 2026.. عقب ارتفاعه

أسعار الحديد اليوم الاحد 9-8-2026، بعد أن رفعت عدد من الشركات اسعارها الاسبوع الماضي.

ويقدم موقع “صدى البلد" أسعار الحديد اليوم الاحد 9 أغسطس 2026، ضمن النشرة التي يقدّم خلالها أسعار العديد من السلع والخدمات المتنوعة.

أسعار الحديد محليا اليوم الاحد 9 أغسطس 2026:

سجلت أسعار الحديد تسليم أرض المصنع مستويات تراوحت بين 40 ألف جنيه و37500 جنيه للطن، وفقًا لقوائم الأسعار المعلنة من الشركات المنتجة.

أسعار الحديد اليوم:

وسجل سعر حديد عز اليوم نحو 40 ألف جنيها للطن بزيادة نحو 619 جنيها.

بلغ سعر حديد بشاي للصلب اليوم نحو 39800 جنيه للطن.

وصل سعر حديد العتال لنحو 39500 جنيه للطن

بلغ سعر حديد المراكبي نحو 39400 جنيه للطن.

سجل سعر حديد المصريين نحو 39400 جنيه للطن.

بلغ سعر حديد مصنع الكومي نحو 38500 جنيه للطن.

وصل سعر حديد المعادي لنحو 38400 جنيه للطن.

وسجل سعر حديد مصر ستيل لنحو 37500 جنيه للطن.