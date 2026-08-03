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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار الحديد عالميا ومحليا اليوم الإثنين 3 أغسطس 2026

أسعار الحديد عالميا ومحليا
أسعار الحديد عالميا ومحليا
علياء فوزى

تباينت أسعار الحديد في الأسواق العالمية، بينما ارتفعت بشكل طفيف في السوق المحلي.

ويرصد موقع "صدى البلد" أسعار الحديد عالميا ومحليا اليوم الإثنين 3 أغسطس 2026.

أسعار الحديد عالميا اليوم

شهدت أسعار الحديد والمواد الخام بداية أغسطس الحالي تباينًا في الاسعار، وفقًا لبيانات أسواق الصلب العالمية، حيث استقرت أسعار الخردة، بينما انخفضت أسعار خام الحديد وبعض منتجات الصلب، في مقابل ارتفاع أسعار البليت في عدد من الأسواق.

 أسعار الخردة

واستقرت أسعار الخردة HMS 1&2 (80:20) المصدرة من الولايات المتحدة إلى تركيا عند 376 دولارًا للطن (CFR) دون تغيير مقارنة بالأسبوع السابق.

وانخفضت أسعار خام الحديد تركيز 62% الأسترالي إلى 96 دولارًا للطن (CFR)، بتراجع قدره 3 دولار للطن مقارنة بالأسبوع الماضي.

أسعار البليت

ارتفعت أسعار البليت الروسي لتتراوح بين 470 و475 دولارًا للطن (FOB) بزيادة 3 دولار للطن.

وصعدت أسعار البليت المورد إلى تركيا من دول رابطة الدول المستقلة (CIS) لتتراوح بين 485 و495 دولارًا للطن (CFR) بزيادة 5 دولار للطن.

وانخفضت أسعار البليت الصيني إلى 455–460 دولارًا للطن (FOB) بانخفاض 5 دولار للطن.

 أسعار حديد التسليح 

تراجعت أسعار حديد التسليح التركي إلى 565–585 دولارًا للطن (FOB) بانخفاض 3 دولار للطن.

واستقرت أسعار لفائف الأسلاك التركية عند 575–585 دولارًا للطن (FOB).

استقرت أسعار لفائف الصلب المسطح الساخن الروسية عند 510–520 دولارًا للطن (FOB)، وكذلك لفائف الصلب المسطح البارد (سمك 1 مم) الصينية عند 530–550 دولارًا للطن (FOB).

أسعار الحديد محليا اليوم الإثنين:

ارتفع سعر طن الحديد الاستثماري في مصر بقيمة 80 ليسجل 38134 جنيها للطن، وسجلت أسعار الحديد تسليم أرض المصنع مستويات تراوحت بين 40400  جنيه و37500 جنيه للطن، وفقًا لقوائم الأسعار المعلنة من الشركات المنتجة.

وسجل سعر حديد عز اليوم نحو 39731 جنيها للطن.

بلغ سعر حديد بشاي للصلب اليوم نحو 39800 جنيه للطن.

وصل سعر  حديد العتال لنحو  39500 جنيه للطن

بلغ سعر  حديد المراكبي نحو 39400 جنيه للطن.

سجل سعر حديد المصريين نحو  39400 جنيه للطن.

بلغ سعر حديد مصنع الكومي  نحو 38500 جنيه للطن.

وصل سعر حديد المعادي لنحو 38400 جنيه للطن.

وسجل سعر حديد مصر ستيل لنحو 37500 جنيه للطن.

أسعار الحديد المواد الخام أسعار خام الحديد أسعار البليت الروسي

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