أسعار الحديد والأسمنت اليوم الخميس 30-7-2026.. تراجع محلي رغم صعود الخردة عالميًا

شهدت أسعار الحديد في السوق المصرية تراجعًا طفيفًا والأسمنت استقرارًا خلال تعاملات اليوم الخميس 30 يوليو 2026، بالتزامن مع تباين أداء الأسواق العالمية، حيث ارتفعت أسعار خردة الحديد، بينما انخفض خام الحديد واستقرت معظم منتجات الصلب، فيما واصلت أسعار الأسمنت استقرارها بالسوق المحلية، وفقًا لأحدث البيانات.



تباين أسعار الحديد في الأسواق العالمية

ارتفعت أسعار خردة الحديد (HMS 1&2) الموردة إلى تركيا من الولايات المتحدة إلى 376 دولارًا للطن بزيادة 7 دولارات مقارنة بالأسبوع الماضي، فيما تراجع سعر خام الحديد الأسترالي تركيز 62% إلى 99 دولارًا للطن بانخفاض دولارين.

واستقرت أسعار البليت الروسي عند 465-472 دولارًا للطن، كما حافظ البليت الصيني على مستوياته بين 460 و465 دولارًا للطن، بينما ارتفع البليت التركي إلى 480-490 دولارًا للطن بزيادة 3 دولارات.



كما صعدت أسعار حديد التسليح التركي إلى 570-585 دولارًا للطن، في حين استقرت أسعار حديد التسليح بدول رابطة الدول المستقلة عند 550-560 دولارًا للطن، بينما تراجعت أسعار لفائف الصلب المسطح البارد الصينية بنحو 15 دولارًا لتتراوح بين 530 و550 دولارًا للطن.



تراجع أسعار الحديد في السوق المحلية



انخفض سعر طن الحديد الاستثماري بنحو 78 جنيهًا ليسجل 38,810 جنيهًا، بينما تراوحت أسعار الحديد تسليم أرض المصنع بين 37,500 و40 ألف جنيه للطن، وفقًا للقوائم السعرية المعلنة من الشركات المنتجة.

وسجل سعر حديد عز نحو 39,595 جنيهًا للطن، وحديد بشاي 39,800 جنيه، وحديد العتال 39,500 جنيه، فيما بلغ سعر كل من حديد المراكبي وحديد المصريين 39,400 جنيه للطن.

كما سجل حديد الكومي 38,500 جنيه، وحديد المعادي 38,400 جنيه، بينما جاء حديد مصر ستيل الأقل سعرًا عند 37,500 جنيه للطن.



أسعار الأسمنت اليوم في مصر



استقرت أسعار الأسمنت في السوق المحلية خلال تعاملات اليوم الخميس، بالتزامن مع حالة الهدوء التي يشهدها سوق مواد البناء، واستمرار توازن العرض والطلب، وسط ترقب لأي متغيرات قد تؤثر على الأسعار خلال الفترة المقبلة.

وبلغ متوسط سعر طن الأسمنت تسليم أرض المصنع نحو 3,820 جنيهًا، فيما وصل متوسط سعر الطن للمستهلك إلى نحو 4,200 جنيه، مع وجود فروق سعرية بين الشركات والمناطق وفقًا لتكاليف النقل والتوزيع.



الأسواق تترقب اتجاهات الطلب العالمي



تعكس تحركات أسعار الحديد استمرار حالة الترقب في الأسواق العالمية، مع تباين أداء المواد الخام والمنتجات النهائية، وسط متابعة من المصنعين والمستوردين لتطورات الطلب العالمي، والتي سيكون لها دور رئيسي في تحديد اتجاهات الأسعار خلال الفترة المقبلة، بالتزامن مع استمرار استقرار أسعار الأسمنت في السوق المحلية.