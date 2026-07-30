حزب المؤتمر يشيد بشفافية الدولة في حادث دمياط..ويؤكد: الإعلام شريك في حماية الوطن

أكد حزب المؤتمر برئاسة الربان عمر المختار صميدة، أن بيان مجلس الوزراء بشأن حادث ميناء دمياط جسّد نهج الدولة المصرية القائم على الشفافية والمصارحة، وسرعة إطلاع الرأي العام على الحقائق، بما يقطع الطريق أمام الشائعات ومحاولات التشكيك واستغلال الأحداث للإساءة إلى الدولة.

وأعلن حزب المؤتمر وقوفه الكامل خلف القيادة السياسية المصرية، مؤكدًا أن أمن مصر واستقرارها خط أحمر، وأن جميع محاولات جر الدولة إلى دوائر الصراع أو النيل من مقدراتها ستبوء بالفشل أمام تماسك مؤسسات الدولة ووحدة الشعب المصري.

وشدد الحزب على أن الإعلام الوطني يمثل أحد أهم خطوط الدفاع عن الأمن القومي، وأن مسؤوليته في هذه المرحلة تفرض عليه الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة، والتحقق من المعلومات قبل نشرها، والتصدي للشائعات والحملات الممنهجة التي تستهدف بث البلبلة وإثارة الرأي العام.

وأكد حزب المؤتمر أن الإعلام الحقيقي هو إعلام يبني ولا يهدم، يوحد الصفوف ولا يثير الانقسام، ويُساند الدولة في معاركها الوطنية دون أن يتخلى عن المهنية أو المسؤولية، مشددًا على أن القضايا القومية لا تحتمل التسرع أو المزايدات أو السعي وراء الإثارة، وإنما تتطلب إعلامًا وطنيًا واعيًا يضع مصلحة الوطن فوق أي اعتبار، ويسهم في تعزيز الثقة بين الدولة والمواطنين، وحماية الجبهة الداخلية في مواجهة التحديات.