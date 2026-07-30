إصابة 6 أشخاص في حريق شقة سكنية إثر ماس كهربائي مفاجىء بالمحلة

تمكنت قوات الحماية المدنية بالغربية منذ قليل من إخماد نيران حريق هائل بشقة سكنية إثر ماس كهربائي مفاجىء بمنطقة السكة الوسطى وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

إخماد حريق شقة

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم شرطة ثالث المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده حول اندلاع حريق هائل بشقة سكنية إثر ماس كهربائي بنطاق دائرة المركز.

تفاصيل الواقعة

كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث للوقوف على آخر تطوراته.

كما تم الدفع بسيارتين مطافيء وتم السيطرة على حريق شقة سكنية والذي أسفر عن إصابة 6 أشخاص وتم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل الضحايا إلي طوارىء مستشفي المحلة العام .

نقل 6 مصابين

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.