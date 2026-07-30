الحكومة: طائرة مسيّرة وراء حريق سفينتين في ميناء دمياط

أعلنت الحكومة المصرية أن التحقيقات الأولية بشأن الحريق الذي اندلع في سفينتين بميناء دمياط شمال البلاد، مساء الأربعاء، أظهرت أنه نجم عن طائرة مسيّرة، وذلك بعد السيطرة على الحريق، وفقا لـ"العربية".

كما أضافت، في بيان الخميس، أن أي جهة لم تعلن مسؤوليتها عن الحادث حتى الآن، مؤكدة أن الجهات المعنية تواصل استكمال التحقيقات لكشف ملابساته واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على مصالح مصر وأمنها القومي.

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وكانت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية أعلنت، مساء الأربعاء، اندلاع حريق في سفينة التغييز وسفينة التخزين بميناء دمياط، مؤكدة أنه تمت السيطرة على الموقف فوراً وفق خطط الطوارئ والاستجابة السريعة، بمشاركة الجهات المختصة وفرق الإطفاء والتأمين.

فيما انتقل وزير البترول والثروة المعدنية كريم بدوي إلى موقع الحادث لمتابعة الموقف ميدانياً والتأكد من تنفيذ إجراءات السلامة والتنسيق بين الجهات المعنية حتى انتهاء أعمال التأمين والسيطرة.

كما أوضحت الوزارة أن الحادث لم يسفر عن أي إصابات أو خسائر بشرية، بينما تواصل فرق الطوارئ والجهات الفنية المختصة أعمالها واتخاذ الإجراءات اللازمة للوقوف على ملابسات الحادث وتداعياته.