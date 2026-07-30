استمرار النشاط التشغيلي بميناء دمياط.. انتظام حركة استقبال ومغادرة السفن



أعلنت هيئة ميناء دمياط، في بيان إعلامي صادر عنها اليوم، استمرار النشاط التشغيلي بالميناء بكفاءة كاملة، حيث تشهد مختلف المحطات والأرصفة انتظامًا في حركة استقبال ومغادرة السفن.

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وأكدت هيئة ميناء دمياط استمرار أعمال الشحن والتفريغ وتداول والبضائع بمختلف أنواعها وفق المعدلات التشغيلية المقررة.



ويواصل ميناء دمياط تقديم خدماته البحرية واللوجستية على مدار الساعة دون توقف بما يلبي احتياجات الخطوط الملاحية والمتعاملين مع الميناء.

كما تشهد حركة التداول بالميناء انتظامًا بكافة القطاعات، لضمان انسيابية الأعمال والحفاظ على معدلات التشغيل المستهدفة.