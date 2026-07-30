"الصحة": فحص 5 ملايين و595 ألف شاب وفتاة ضمن مبادرة "فحص المقبلين على الزواج"

أعلنت وزارة الصحة والسكان إجراء الفحص الطبي لـ5 ملايين و595 ألفا و712 شابا وفتاة ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لفحص المقبلين على الزواج منذ انطلاقها في فبراير 2023 وحتى منتصف يوليو الجاري تحت شعار "100 مليون صحة".

وصرح المتحدث الرسمي للوزارة الدكتور حسام عبدالغفار بأنه يتم إصدار الشهادات الصحية موثقة ومؤمنة بـQR Code للمقبلين على الزواج، مشيرا إلى أن الشهادات سارية لمدة 6 أشهر من تاريخ الإصدار، مع ضرورة إجراء الفحوصات قبل إتمام الزواج بمدة لا تقل عن 14 يوما لاستلام النتائج والحصول على الشهادة الصحية.

وأكدت الوزارة حرصها على إمداد المواطنين بالمعلومات والرد على الاستفسارات الخاصة بمبادرات الصحة العامة عبر الخط الساخن 105 أو 15335 أو الموقع الإلكتروني www.100millionseha.eg أو صفحاتها الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي.