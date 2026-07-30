ضبط 1.5 طن أسمدة مدعمة قبل بيعها بالسوق السوداء بالداخلة في الوادي الجديد

تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية ( إدارة تموين الداخلة) ، من ضبط 1.5 طن من الأسمدة الزراعية المدعمة قبل بيعها بالسوق السوداء، وذلك أثناء المرور الميداني بطريق موط/القصر بمركز الداخلة.

وأسفرت الحملة عن ضبط 23 شيكارة يوريا و7 عبوات نترات محظور تداولها خارج الأطر القانونية، حال نقلها دون التراخيص أو المستندات المثبتة لحق الحيازة، بقصد التصرف فيها بالمخالفة للقانون، حيث جرى التحفظ على المضبوطات، وتحرير المحضر اللازم، وإحالة الواقعة إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتهيب المحافظة بالمواطنين سرعة الإبلاغ عن أية مخالفات تموينية أو ممارسات احتكارية من خلال منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528)، أو غرفة عمليات مديرية التموين والتجارة الداخلية (0922928959)، ؛ بما يسهم في دعم الجهود الرقابية وحماية حقوق المستهلك.