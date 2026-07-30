أنشيلوتي: خسرنا أمام النرويج بسبب استراحة شرب المياه

كشف كارلو أنشيلوتي المدير الفني لمنتخب البرازيل عن سبب الخروج من بطولة كأس العالم 2026 امام النرويج في دور الـ16.

وقال أنشيلوتي في تصريحات مع شبكة ESPN : أعتقد أننا خسرنا كأس العالم خلال فترة التوقف لشرب المياه أمام النرويج، لأن الفريق حتى تلك اللحظة كان مسيطراً على المباراة.

وأضاف : من الصحيح أن النرويج استحوذت كثيراً على الكرة في نصف ملعبها، ولعبت بالطريقة نفسها أمام إنجلترا، لقد سيطروا على المباراة وكان بإمكانهم الفوز.

وواصل : ربما كان هذا هو خطئي، أنني اعتقدت أن الفريق فقد السيطرة على المباراة، بينما لم يكن الأمر كذلك، قمت ببعض التغييرات على التشكيلة، وبعد ذلك واجهنا مشكلة هدف إيرلينج هالاند.

واختتم أنشيلوتي تصريحاته قائلا : أعتقد أن أسلوب أي فريق يجب أن يعتمد على خصائص اللاعبين الذين يمتلكهم، عندما يكون لديك لاعبون مثل فينيسيوس جونيور، إندريك، إستيفاو ورافينيا، فيجب أن يكون أسلوبك عمودياً ومباشراً.