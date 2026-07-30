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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أنشيلوتي: خسرنا أمام النرويج بسبب استراحة شرب المياه

أنشيلوتي
أنشيلوتي
عبدالله هشام
نتيجة الثانوية العامة 2026

كشف كارلو أنشيلوتي المدير الفني لمنتخب البرازيل عن سبب الخروج من بطولة كأس العالم 2026 امام النرويج في دور الـ16.

وقال أنشيلوتي في  تصريحات مع شبكة ESPN : أعتقد أننا خسرنا كأس العالم خلال فترة التوقف لشرب المياه أمام النرويج، لأن الفريق حتى تلك اللحظة كان مسيطراً على المباراة.

وأضاف : من الصحيح أن النرويج استحوذت كثيراً على الكرة في نصف ملعبها، ولعبت بالطريقة نفسها أمام إنجلترا، لقد سيطروا على المباراة وكان بإمكانهم الفوز.

وواصل : ربما كان هذا هو خطئي، أنني اعتقدت أن الفريق فقد السيطرة على المباراة، بينما لم يكن الأمر كذلك، قمت ببعض التغييرات على التشكيلة، وبعد ذلك واجهنا مشكلة هدف إيرلينج هالاند.

واختتم أنشيلوتي تصريحاته قائلا : أعتقد أن أسلوب أي فريق يجب أن يعتمد على خصائص اللاعبين الذين يمتلكهم، عندما يكون لديك لاعبون مثل فينيسيوس جونيور، إندريك، إستيفاو ورافينيا، فيجب أن يكون أسلوبك عمودياً ومباشراً.

أنشيلوتي منتخب البرازيل كأس العالم 2026 النرويج

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