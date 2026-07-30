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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الصين تطلق أقمارًا اصطناعية جديدة لاختبار تكنولوجيا الاتصالات

الأقمار الاصطناعية
الأقمار الاصطناعية
أ ش أ
نتيجة الثانوية العامة 2026

أطلقت الصين، اليوم / الخميس /، أقمارًا اصطناعية جديدة مخصصة لاختبار تكنولوجيا الاتصالات، إلى الفضاء من مركز تاييوان لإطلاق الأقمار الاصطناعية في مقاطعة شانشي بشمالي الصين.

وذكرت وكالة أنباء "شنخوا" الصينية، أنه تم إطلاق الأقمار الاصطناعية في الساعة 9:00 صباحا (بتوقيت بكين) على متن صاروخ حامل معدل من طراز "لونج مارش-6" ودخلت مداراتها بنجاح.

وأشارت الوكالة إلى أنه سيتم استخدام الأقمار الاصطناعية بشكل رئيسي لخدمات مثل الاتصالات عبر الأقمار الاصطناعية والبث التلفزيوني والإذاعي ونقل البيانات بالإضافة إلى إجراء اختبارات التكنولوجيا ذات الصلة والتحقق منها.

ويمثل هذا الإطلاق المهمة رقم 660 لسلسلة الصواريخ الحاملة من طراز "لونج مارش".

يذكر أنه تم إطلاق القمر الصناعي "تيانليان 01-3" انطلق مساء أمس على متن صاروخ "لونج مارش-7 إيه"، ودخل القمر الصناعي مداره المحدد مسبقا بنجاح.

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