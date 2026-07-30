أنشيلوتي يكشف موقفه من مشاركة كبار منتخب البرازيل في المواجهات القادمة

كشف كارلو أنشيلوتي المدير الفني لمنتخب البرازيل، عن موقفه من اللاعبين الكبار في السامبا بعد تجاوز أعمار عدد كبير من اللاعبين لـ 33 عاما.

وخرج منتخب البرازيل من منافسات بطولة كأس العالم بعد الخسارة أمام النرويج في دور الـ 16 من البطولة.

وقال أنشيلوتي خلال تصريحاته :لدى مهمة لم تُنجز مع البرازيللم تكن نتيجة كأس العالم مُرضية، لقد خيّب ذلك آمال الجميع، ونحن جميعًا حزينون.

وواصل: علينا أن ننظر إلى الماضي بعين، ونتطلع إلى المستقبل بعين أخرى، لأن هذه المجموعة القادمة من اللاعبين، فهذا البلد يزخر باللاعبين الموهوبين وبإمكاننا بناء مستقبل مشرق.

وأضاف: "أعتقد أن التاريخ يشهد نهاية جيل، وحلول جيل آخر مكانه يجب أن يكون الوضع أفضل من السابق".

وعند سؤاله عن لاعبين مثل أليسون بيكر، وكاسيميرو، ودانيلو، وأليكس ساندرو - وجميعهم في الثالثة والثلاثين من العمر أو أكبر - لم يستبعد أنشيلوتي استمرارهم مع الفريق، لكنه أوضح أن التغييرات قادمة.

وقال : "نعتقد أن بعضهم قد ينضم إلى التشكيلة، لكن علينا أن نتطلع إلى مرحلة جديدة، وسنسعى جاهدين لذلك، وسنضم لاعبين جدد".

واختتم أنشيلوتي تصريحاته قائلا: "إنها مرحلة تقترب من نهايتها. من البديهي أننا مدينون لهم جميعًا بالشكر وأكنّ لهم جميعًا كل التقدير".