يوسف الشرقاوي: مصر اعتمدت على الدبلوماسية الاستباقية للتعامل مع الأوضاع المحيطة بنا

قال السفير يوسف الشرقاوي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن الحرب الأمريكية الإيرانية شهدت تحولات غير مسبوقة، مشيرا إلى أن الدور المصري كان واضحا منذ البداية.

وأضاف خلال حواره ببرنامج صباح الخير يا مصر، المذاع على القناة الأولى، أن الدولة اتخذت فكرة الدبلوماسية الاستباقية حيث تسعى مصر دائما إلى إرثاء السلام، متابعا: مصر قدمت مؤتمر استباقي لرفض التهجير القسري للفلسطينيين وخل الدولتين ورفض تصفية الدولة الفلسطينية.

وأوضح أن مصر اتخذت خطوات واضحة واستباقيه أيضا فيما يخص الحرب الأمريكية الإيرانية، حيث تواصل وزير الخارجية مع العديد من القيادات العربية والعالمية للحديث عن الأزمة والسعي لحلها.

ونوه بأن مصر تسعى لوقف التصعيد ووقف إطلاق النار في كل من الحرب الأمريكية الإيرانية وقطاع غزة والضفة الغربية، مشيرا إلى أن هناك تصعيد غير مقبول في الضفة الغربية لتهجيرهم خلال الأيام الماضية.