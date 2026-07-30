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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

"الاستعلامات": 118 نشاطًا مصريًا تجاه إفريقيا خلال يونيو شملت 36 دولة و25 منظمة إقليمية ودولية

الهيئة العامة للاستعلامات
الهيئة العامة للاستعلامات
أ ش أ
نتيجة الثانوية العامة 2026

أصدرت الهيئة العامة للاستعلامات العدد الثالث والسبعين من دوريتها الشهرية "مصر وإفريقيا" لشهر يونيو 2026، الذي يرصد ويحلل تحركات وأنشطة الدولة المصرية تجاه الدول الإفريقية.

وسجل التقرير حضورًا مصريًا واسعًا يعكس عمق التزام القاهرة التاريخي والاستراتيجي بدعم التكامل القاري وتحقيق التنمية المستدامة، مشيرا إلى أن الأنشطة المصرية خلال الشهر شملت 36 دولة إفريقية، إلى جانب 25 هيئة ومنظمة إقليمية ودولية.

وتضمن التقرير ثلاثة محاور رئيسية، شملت رؤية تحليلية لنشاط مصر تجاه إفريقيا، والمؤسسات المشاركة، والتوزيع الجغرافي والقطاعي للأنشطة، فضلًا عن رصد تفصيلي لتحركات السيد رئيس الجمهورية، وأنشطة الحكومة والوزارات والجهات المعنية، والتي ضمت رئاسة مجلس الوزراء، ووزارات الدفاع، والعدل، والخارجية، والتعاون الدولي، والداخلية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، وغيرها.

ولفت التقرير إلى مشاركة 38 وزارة وهيئة ومؤسسة في تنفيذ 118 نشاطًا موجهًا إلى أفريقيا خلال يونيو الماضي.

وأوضح التقرير أن التحركات المصرية توزعت على 36 دولة أفريقية، بالإضافة إلى 25 هيئة ومنظمة إفريقية ودولية معنية بالتنمية في القارة. وتصدرت الصومال والمغرب قائمة الدول الأكثر استحواذًا على الأنشطة، تلتها جمهورية الكونغو الديمقراطية وتنزانيا وتونس، ثم الجزائر وكوت ديفوار والسودان، وغيرها.

وفيما يتعلق بالتوزيع القطاعي، أوضح التقرير أن الأنشطة المصرية شملت 14 مجالًا رئيسيًا، جاء في مقدمتها المجال الاقتصادي بـ38 نشاطًا، يليه المجال السياسي بـ20 نشاطًا، ثم القطاع الصحي بـ15 نشاطًا، والأمني بـ11 نشاطًا، إلى جانب مجالات التعليم والبحث العلمي، والزراعة، والري، والدبلوماسية، والثقافة، والإعلام، وحقوق الإنسان، والشؤون الدينية، والشباب والرياضة.

وفي إطار الدبلوماسية الرئاسية والتحركات السياسية رفيعة المستوى، واصل السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي اتصالاته ولقاءاته مع عدد من القادة والمسؤولين الأفارقة، من بينها جلسة مباحثات موسعة بالقاهرة مع رئيس دولة إريتريا أسياس أفورقي، تناولت سبل الارتقاء بالعلاقات الثنائية، وتعزيز التعاون التجاري والاستثماري، مع التأكيد على موقف مصر الثابت الداعم لسيادة إريتريا ووحدة أراضيها.

كما استقبل السيد رئيس الجمهورية، رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسيكيدي، حيث بحث الجانبان سبل تعزيز التبادل التجاري والاستثمارات، وتفعيل أعمال اللجنة المشتركة، والاستفادة من الخبرات المصرية في تنفيذ مشروعات البنية التحتية والطاقة، مع التأكيد على دعم مصر الكامل لسيادة جمهورية الكونغو الديمقراطية ووحدة أراضيها، ومساندة جهود إحلال السلام والاستقرار في شرق الكونغو.

وعلى صعيد التحركات الدبلوماسية، واصل وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي نشاطًا مكثفًا في التواصل والتنسيق مع عدد من الدول الإفريقية، شمل اتصالًا هاتفيًا مع رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي لبحث سبل تعزيز العمل الإفريقي المشترك، وتنسيق المواقف إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وفي المجال الأمني، استضافت وزارة الداخلية الاجتماع السابع لرؤساء مكاتب الاتصال الوطنية، بالتعاون مع مسؤولي آلية الاتحاد الإفريقي للتعاون الشرطي "الأفريبول"، بمشاركة ممثلين عن 50 دولة، لبحث سبل مكافحة الجرائم السيبرانية والجريمة المنظمة. كما شاركت الوزارة بوفد رفيع المستوى في مشروع منع الهجرة غير الشرعية بتونس، لاستعراض الاتجاهات الإقليمية المتعلقة بالاتجار في الأشخاص وتهريب المهاجرين.

ورصد التقرير أيضًا نشاط الشراكة الاقتصادية ورعاية الجاليات، مشيرًا إلى أن شهر يونيو شهد زخمًا ملحوظًا في العلاقات الاقتصادية بين مصر والدول الإفريقية، شمل 31 دولة وهيئة على المستويين الثنائي والجماعي، وتنوعت الأنشطة لتغطي مجالات الإصلاح الاقتصادي، والتنمية، والقطاع الخاص، والطاقة، والطيران، والنقل، والسباحة.

الهيئة العامة للاستعلامات مصر وإفريقيا الدول الإفريقية

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