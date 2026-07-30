الصين تنفي صحة تزويدها لإيران بـ 400 منظومة صواريخ مضادة للطائرات

أكدت وزارة الخارجية الصينية عدم صحة التقارير الإعلامية التي تزعم أن بكين ستزود إيران بـ 400 منظومة صواريخ مضادة للطائرات.



وفي وقت لاحق ، ذكرت 3 مصادر مطلعة لـ"رويترز" إنه من المتوقع أن تتسلم إيران، في غضون أسابيع، الشحنة الأولى مما يصل إلى 400 منظومة دفاع جوي محمولة على الكتف صينية الصنع، وذلك في إطار سعيها إلى إعادة بناء دفاعاتها وسط حربها مع الولايات المتحدة.

ووفق "رويترز"، فإن الصفقة، التي تُقدّر قيمتها بما بين 60 و70 مليون دولار، تُعدّ واحدة من أكبر الجهود المعروفة التي تبذلها طهران لتعزيز دفاعاتها الجوية قصيرة المدى منذ اندلاع حربها مع الولايات المتحدة وإسرائيل، والتي كشفت عن ثغرات في قدرة إيران على حماية المواقع العسكرية والبنى التحتية الاستراتيجية.

وأشارت المصادر إلى إن العقد يشمل شراء ما بين 300 و400 نظام دفاع جوي محمول، بما في ذلك صواريخ "كيو.دبليو-12" و"إف.إن-16" الصينية الصنع ، لافتا إلى أنه تم توقيع الصفقة مع شركة "تشونغتشينغ باوشانغ إنترناشيونال إنفستمنت"، وهي شركة مقرها هونغ كونغ، والتي قالت المصادر إنها كانت تعمل وسيطًا بين الجانب الإيراني والمورد الصيني.

ونوهت المصادر إلى أنه، وبموجب خطة اتفق عليها الطرفان، ستتم عمليات التسليم في البداية جواً من أورومتشي في غرب الصين، ثم تمر عبر باكستان إلى إيران، لكن المصادر لم توضح ما إذا كانت عمليات النقل ستتم جواً أم براً.