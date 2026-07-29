الصين تطلق قمرا اصطناعيا جديدا لنقل البيانات

أطلقت الصين، اليوم الأربعاء، قمرا اصطناعيا جديدا لنقل البيانات، إلى مداره من موقع ونتشانغ لإطلاق المركبات الفضائية على ساحل مقاطعة هاينان جنوبي البلاد.

وأوضحت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) أن القمر الصناعي "تيانليان 01-3" انطلق في الساعة 7:50 مساء (بتوقيت بكين) على متن صاروخ "لونغ مارش-7 إيه". ودخل القمر الصناعي مداره المحدد مسبقا بنجاح، مضيفة أن هذا الإطلاق يمثل المهمة رقم 659 لصواريخ "لونغ مارش" الحاملة.

وأشارت إلى استخدام القمر بشكل أساسي لتوفير خدمات نقل البيانات و"التتبع والقياس عن بعد والتحكم" للمركبات الفضائية المأهولة، بالإضافة إلى أقمار الموارد الأرضية في المدارين المتوسط والمنخفض.