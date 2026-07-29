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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسوان يتابع الاستعدادات لإطلاق مبادرة «منابر الشباب» لتأهيل 1000 شاب وفتاة كسفراء لإستراتيجية أسوان 2040

جانب من الإجتماع
جانب من الإجتماع
محمد عبد الفتاح
نتيجة الثانوية العامة 2026

عقد المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان اجتماعاً تنسيقياً لمتابعة ومناقشة آخر الاستعدادات لإطلاق المبادرة الرائدة "منابر الشباب"، التى تنظمها مديرية الشباب والرياضة تحت رعاية السيد جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة ، والمهندس عمرو لاشين محافظ أسوان، وذلك بحضور الدكتور أيمن عبد المقصود وكيل وزارة الشباب والرياضة، وفريق عمل المبادرة .

ويأتى ذلك فى إطار تنفيذ توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى بالإستثمار فى الإنسان، وتمكين الشباب ، وبناء أجيال قادرة على قيادة المستقبل .

متابعة الاستعدادات لإطلاق المبادرة
وفى هذا الإطار، تابع محافظ أسوان العرض التقديمى الذى أعدته مديرية الشباب والرياضة حول المبادرة، والذى استعرض أهدافها، ومحاورها الرئيسية، والفئات المستهدفة، وآليات التنفيذ، والجدول الزمنى لمختلف مراحلها، بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة وفق رؤية واضحة وخطة عمل متكاملة.

تأهيل كوادر شبابية لقيادة المستقبل
وأكد المهندس عمرو لاشين أن المبادرة تمثل نموذجاً محلياً رائداً للإستثمار فى طاقات الشباب، مشيداً بما تتضمنه من برامج تستهدف تأهيل 1000 شاب وفتاة من أبناء المحافظة فى مجالات القيادة، والتخطيط الإستراتيجى، والتنمية المجتمعية، تمهيداً لاختيار 100 شاب وفتاة يمثلون نخبة المشاركين ليكونوا سفراء لاستراتيجية أسوان 2040، وينقلوا ثقافة التنمية والمشاركة المجتمعية إلى مختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة.

توجيهات المحافظ لضمان نجاح المبادرة
وشدد المحافظ على ضرورة صياغة أهداف المبادرة بصورة واضحة وقابلة للقياس والتنفيذ، مع تحديد إطار زمنى دقيق لإنجازها، بما يحقق النتائج المستهدفة على أرض الواقع، مؤكداً أن نجاح المبادرة يقاس بقدرتها على اكتشاف الشباب المتميز، وتنمية مهاراتهم، واستثمار إمكاناتهم، وإعدادهم ليكونوا قادة المستقبل وشركاء فى مسيرة التنمية.

العدالة فى المشاركة والوصول إلى جميع الشباب


ووجه المهندس عمرو لاشين بضرورة الإلتزام بأعلى درجات الشفافية والحيادية فى اختيار المشاركين، مع التوسع فى الترويج للمبادرة لإتاحة الفرصة أمام جميع شباب المحافظة، مؤكداً أهمية تحقيق التوازن فى نسب المشاركة بين الشباب والفتيات بنسبة 50% لكل منهما، مع تخصيص مشاركة فاعلة لذوى الإعاقة، وإعطاء الأولوية إلى شباب القرى والنجوع والمناطق النائية، تحقيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص والعدالة المجتمعية.

تعزيز الوعى الوطنى وبناء الشخصية
كما وجه المحافظ بأن تتضمن ورش العمل والبرامج التدريبية موضوعات تثقيفية تسهم فى تعزيز الوعى الوطنى، وتشمل التعريف بالدستور المصرى، والقوانين ذات الصلة، ورؤية مصر 2030، واستراتيجية أسوان 2040، إلى جانب التعريف بأدوار مؤسسات الدولة، والسلطات التنفيذية والتشريعية، وآليات عمل الجمعيات الأهلية، والنقابات، ومراكز الشباب، بما يسهم فى إعداد جيل واعٍ يمتلك المعرفة، وروح المسؤولية، والقدرة على المشاركة الإيجابية فى بناء الوطن.

الاستثمار فى الإنسان وصناعة المستقبل
وأكد محافظ أسوان أن بناء الإنسان يأتى فى مقدمة أولويات الدولة، وأن الشباب يمثلون الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة، مشيراً إلى أن المحافظة تولى اهتماماً كبيراً بتبنى المبادرات النوعية التى تسهم فى إكتشاف وصقل الكوادر الشابة، وإعدادهم للمشاركة الفاعلة فى مختلف مجالات العمل العام والتنمية .


تواصل محافظة أسوان تنفيذ رؤيتها نحو الاستثمار فى الإنسان من خلال إطلاق المبادرات النوعية التى تعزز بناء القدرات ، وتمكن الشباب من إكتساب المهارات القيادية والمعرفية ، وتؤهلهم للمشاركة الفاعلة فى صناعة القرار ، وترسخ مكانتهم كشركاء أساسيين فى تحقيق التنمية المستدامة، بما يتواكب مع رؤية مصر 2030، وإستراتيجية أسوان 2040، ومسيرة الجمهورية الجديدة.

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