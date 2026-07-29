محافظ القليوبية يجري جولة مفاجئة بموقف كفر شكر

أجرى الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، جولة ميدانية مفاجئة بموقف سيارات كفر شكر، رافقه خلالها اللواء أحمد شادي، رئيس مركز ومدينة كفر شكر، وذلك في إطار جولاته الميدانية المستمرة لمتابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والوقوف على سير العمل بالموقف.



وخلال الجولة، تفقد المحافظ حركة سيارات الأجرة داخل الموقف، واطلع على مستوى الخدمات المقدمة، مؤكدًا أهمية تطوير المواقف العامة ورفع كفاءتها بما يحقق راحة المواطنين.

كما تابع المحافظ أعمال التطوير الجارية داخل موقف كفر شكر، والتي تشمل إنشاء دورات مياه حديثة لخدمة المواطنين والسائقين، إلى جانب إنشاء عدد من المحال التجارية داخل الموقف، وذلك في إطار خطة المحافظة لرفع كفاءة المواقف العامة وتحويلها إلى مواقف حضارية متكاملة الخدمات، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمة وتعظيم الاستفادة من أصول المحافظة.

ووجّه محافظ القليوبية بسرعة الانتهاء من أعمال الإنشاءات، مشددًا على ضرورة الحفاظ على النظافة العامة، والتعامل الفوري مع أي ملاحظات قد تؤثر على مستوى الخدمة داخل الموقف.

وفي ختام الجولة، أكد محافظ القليوبية أن المحافظة مستمرة في تنفيذ خطط تطوير المواقف العامة ورفع كفاءتها، بما يسهم في توفير خدمات أفضل للمواطنين وتحقيق المظهر الحضاري اللائق.