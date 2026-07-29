متابعة ميدانية لمنظومة العمل بالهيئات والمنشآت الرياضية بأسوان

تواصل مديرية الشباب والرياضة بأسوان جهودها وأنشطتها المتنوعة بتكليفات من جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة ، والمهندس عمرو لاشين محافظ أسوان للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لأبناء المحافظة داخل الهيئات والمنشآت الشبابية والرياضية .

فى ضوء تنفيذ مستهدفات رؤية مصر 2030 فى الجمهورية الجديدة بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى ، ووفقاً لرؤية أسوان 2040 للإستثمار فى رأس المال البشرى.

وفى هذا الصدد تابع الدكتور أيمن عبد المقصود وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسوان أعمال اللجنة المشكلة لفحص نادى التجديف والرياضات المائية بأسوان، برئاسة سعد خليفة وكيل المديرية للرياضة، وعضوية أشرف محمد مسئول الهيئات ، ومحمد هارون مسئول نظم المعلومات والتحول الرقمى .

متابعة أعمال اللجنة الميدانية

قامت اللجنة المكلفة بفحص النادى للوقوف على مدى الإلتزام باللوائح والضوابط المنظمة للعمل داخل الهيئات الرياضية، والتأكد من سلامة الإجراءات الإدارية والفنية، بما يسهم فى دعم منظومة العمل الرياضى وتحقيق أعلى معدلات الكفاءة .

تفقد المنشآت والأنشطة الرياضية



كما أجرى الدكتور أيمن عبد المقصود جولة تفقدية داخل منشآت نادى التجديف والرياضات المائية، شملت متابعة الأنشطة الرياضية المنفذة، والإطمئنان على إنتظام سير العمل، ومستوى الخدمات المقدمة للأعضاء والمترددين، بما يعكس الإهتمام بتوفير بيئة رياضية آمنة ومتميزة .

التأكيد على الإلتزام والإرتقاء بالخدمات

وأكد وكيل الوزارة أهمية استمرار المتابعة الميدانية والدورية لكافة الهيئات الرياضية، بما يضمن الالتزام باللوائح والتعليمات المنظمة، والعمل على تطوير الأداء الإدارى والفنى، والارتقاء بمستوى الخدمات الرياضية المقدمة لأبناء محافظة أسوان، تحقيقاً لأهداف وزارة الشباب والرياضة فى دعم الأنشطة الرياضية وتوسيع قاعدة الممارسة.

تعزيز كفاءة الهيئات الرياضية

وأشار إلى أن مديرية الشباب والرياضة بأسوان تواصل تنفيذ خطط المتابعة والتقييم المستمر للأندية والهيئات الرياضية، بما يسهم فى رفع كفاءة الأداء، وتحقيق الاستفادة المثلى من الإمكانات المتاحة، ودعم مسيرة التنمية الرياضية بالمحافظة.

تؤكد هذه المتابعة الميدانية حرص وزارة الشباب والرياضة ومحافظة أسوان على تطوير منظومة العمل داخل الهيئات الرياضية، وتعزيز الإلتزام باللوائح، والإرتقاء بمستوى الخدمات والأنشطة المقدمة، بما يلبى تطلعات أبناء المحافظة، ويسهم فى تحقيق التنمية الرياضية المستدامة.