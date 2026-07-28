"بريكس": البرازيل تعزز ريادتها في إنتاج الوقود الحيوي باستثمارات استراتيجية جديدة

ذكرت شبكة تلفزيون "بريكس" الدولية اليوم الثلاثاء أن البرازيل تعمل في الوقت الحالي على تعزيز ريادتها في إنتاج الوقود الحيوي باستثمارات استراتيجية جديدة.

وأضافت الشبكة الإخبارية أنه من المتوقع أن تساعد هذه المشاريع في رفع كفاءة الإنتاج، وتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وتعزيز مكانة البلاد في مجال الطاقة المتجددة.

وأوضحت الشبكة الدولية أن البرازيل تمضي قدما في رفع وتيرة إنتاجها من الوقود الحيوي، مدعومة باستثمارات جديدة تستهدف تطوير مرافق تابعة لإحدى المجموعات الرائدة في قطاعي السكر والطاقة بالبلاد.

وأفادت الشبكة بأن البنك الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية قد أقر تمويل مشروعين بقيمة إجمالية تبلغ 150 مليون ريال (نحو 29.5 مليون دولار أمريكي)، تخصص لدمج التقنيات المبتكرة وتحديث المعدات ورفع القدرات الإنتاجية.

وسوف يتم توجيه هذا التمويل لشركتين تابعتين للمجموعة في ولايتي "جوياس" و"ماتو جروسو دو سول"؛ لاستثمار جزء منه في تطوير إنتاج الإيثانول المستخلص من الذرة وتطبيق حلول تكنولوجية متقدمة، فيما سيت تخصيص الجزء الآخر لاقتناء آلات صناعية وزراعية لتعزيز إنتاج الإيثانول من قصب السكر.