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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

خبير طاقة يحذر من الشواحن مجهولة المصدر: قد تتسبب في حرائق داخل المنازل

جانب من الحلقة
جانب من الحلقة
منار عبد العظيم
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حذر الدكتور أحمد الشناوي، خبير الطاقة الكهربائية، من مخاطر استخدام الشواحن الكهربائية مجهولة المصدر أو المقلدة، مؤكدًا أنها قد تتسبب في اندلاع حرائق داخل المنازل، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة وسوء الاستخدام.

وقال الشناوي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، إن تعريض الشواحن لدرجات حرارة مرتفعة، مثل وضعها بجوار البوتاجاز أو الفرن الكهربائي أو جهاز "الأير فراير"، يؤدي إلى تلف مكوناتها الداخلية، وقد يصل الأمر إلى انفجار الشاحن أو اشتعاله.

وأضاف أن من الأخطاء الشائعة استخدام شاحن التابلت لشحن الهاتف المحمول أو العكس، موضحًا أن تشابه شكل الشواحن لا يعني تطابق مواصفاتها الكهربائية، وأن كل جهاز يحتاج إلى شاحن يتوافق مع قدرته، داعيًا إلى تمييز الشواحن داخل المنزل لتجنب استخدامها بشكل خاطئ.

وأشار خبير الطاقة الكهربائية إلى أن ترك الشواحن في أماكن معرضة لأشعة الشمس أو لدرجات حرارة مرتفعة يتسبب في إتلاف المكونات الإلكترونية، وقد يؤدي إلى ذوبان الأسلاك وانبعاث رائحة احتراق، وهي مؤشرات تستوجب التوقف عن استخدام الشاحن فورًا.

وشدد الشناوي على ضرورة تجنب شراء الشواحن مجهولة المصدر، مؤكدًا أن المواد المستخدمة في تصنيعها غالبًا لا تتحمل الحرارة أو الأحمال الكهربائية، ما يزيد من احتمالات انصهارها وحدوث ماس كهربائي قد يتطور إلى حريق.

كما نصح بعدم ترك الهاتف موصولًا بالشاحن أثناء مغادرة المنزل، حفاظًا على السلامة العامة، مؤكدًا أهمية فصل الشاحن بعد انتهاء عملية الشحن.

وفيما يتعلق بالمشتركات الكهربائية، أوضح أن اختيار المشترك يجب أن يتناسب مع طبيعة الأجهزة المستخدمة، خاصة الأجهزة ذات الاستهلاك العالي للكهرباء مثل الأفران الكهربائية والأير فراير والغسالات، محذرًا من توصيل مشترك داخل آخر، لما قد يسببه ذلك من ارتفاع حرارة الأسلاك وزيادة خطر اندلاع الحرائق.

الطاقة الكهربائية اندلاع حرائق داخل المنازل ارتفاع درجات الحرارة

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