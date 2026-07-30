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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

%4,3 انخفاضا في الرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية خلال مايو

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
آية الجارحي
نتيجة الثانوية العامة 2026

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء   اليوم الخميس   الموافق   30 /7/ 2026   البيـانات الأولية للرقـم القياسي لإنتاج الصناعات التحويلية والاستخراجية عن شهـر مايو  2026.  
وقد قام الجهاز المركزي للتعبئة العامـة والإحصاء بتحديث منهجية الرقم القياسي باستخدام سنه الأساس 2012/2013 وعلى مستوي الأرقام القياسية للنـشاط الصناعي وفقا لدليل النشاط الصناعي (ISIC Rev.4) وباستخدام الرقم القياسي الشـهري (لأسعار المنتجين بأساس 2012/2013) وذلك منذ يناير 2020.

الصناعات  التحويلية  والاستخراجية


بلغ الرقم القيـاسي للصناعات  التحويلية  والاستخراجية  (بدون الزيت الخام والمنتجـات البترولية) 130,02 خلال شهر مايو  2026 (أولـي) مقابل 135,79  خلال  شهر  أبريل  2026 (نهائي)  بنسبة  انخفاض  قدرها  4,3 ٪.

الأنشطة الاقتصادية التي شهدت ارتفاعاً

بلـــغ الرقـم القيــاسي للتعدين و استغلال المحاجر  الأخرى  184,44   خـــلال شــهـر مايو 2026  مــقــــارنـــة  بشـهــر أبريل 2026 حيــث بلــغ 168,47 بنسبــه ارتفاع قدرها 9,48 ٪ وذلك بسبب زيادة التصدير للخارج.
    بلــــــغ الــرقــم القياســـي لصناعـــة المــــواد     و المنتجات الكيماوية 143,96 خلال شهر  مايو 2026  مقارنة  بشهر  أبريل  2026 حيث  بلغ  130,00 بنسبة  ارتفاع  قدرها 10,74 %  وذلك  لارتفاع انتاج الاسمده والدهانات  .

الأنشطة الاقتصادية التي شهدت انخفاضاً


بلـغ الــرقم القيـاسي لصناعة المنتجات الغذائية 139,62 خــــلال  شهــر مايو 2026 مقــارنة بشــهــر أبريل  2026 حيــث بلــــغ 156,54  بنسبـة  انخـفـاض قــدرهــا 10,81 ٪ وذلك لانتهاء بعض المواسم الزراعية.

بلـغ الرقـم القياسـي لصناعة المنسوجات 142,97 خـــلال شهــــر مايو  2026  مقــارنـة  بشــهر  أبريل  2026 حــيــث بــلـــغ 159,36 بــنســبـة انخفاض قـدرهـا 10,28 ٪ وذلك وفقا للعرض والطلب .

الصناعات التحويلية الاستخراجية الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء النشاط الصناعي

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