%4,3 انخفاضا في الرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية خلال مايو

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء اليوم الخميس الموافق 30 /7/ 2026 البيـانات الأولية للرقـم القياسي لإنتاج الصناعات التحويلية والاستخراجية عن شهـر مايو 2026.

وقد قام الجهاز المركزي للتعبئة العامـة والإحصاء بتحديث منهجية الرقم القياسي باستخدام سنه الأساس 2012/2013 وعلى مستوي الأرقام القياسية للنـشاط الصناعي وفقا لدليل النشاط الصناعي (ISIC Rev.4) وباستخدام الرقم القياسي الشـهري (لأسعار المنتجين بأساس 2012/2013) وذلك منذ يناير 2020.

الصناعات التحويلية والاستخراجية



بلغ الرقم القيـاسي للصناعات التحويلية والاستخراجية (بدون الزيت الخام والمنتجـات البترولية) 130,02 خلال شهر مايو 2026 (أولـي) مقابل 135,79 خلال شهر أبريل 2026 (نهائي) بنسبة انخفاض قدرها 4,3 ٪.

الأنشطة الاقتصادية التي شهدت ارتفاعاً

بلـــغ الرقـم القيــاسي للتعدين و استغلال المحاجر الأخرى 184,44 خـــلال شــهـر مايو 2026 مــقــــارنـــة بشـهــر أبريل 2026 حيــث بلــغ 168,47 بنسبــه ارتفاع قدرها 9,48 ٪ وذلك بسبب زيادة التصدير للخارج.

بلــــــغ الــرقــم القياســـي لصناعـــة المــــواد و المنتجات الكيماوية 143,96 خلال شهر مايو 2026 مقارنة بشهر أبريل 2026 حيث بلغ 130,00 بنسبة ارتفاع قدرها 10,74 % وذلك لارتفاع انتاج الاسمده والدهانات .

الأنشطة الاقتصادية التي شهدت انخفاضاً



بلـغ الــرقم القيـاسي لصناعة المنتجات الغذائية 139,62 خــــلال شهــر مايو 2026 مقــارنة بشــهــر أبريل 2026 حيــث بلــــغ 156,54 بنسبـة انخـفـاض قــدرهــا 10,81 ٪ وذلك لانتهاء بعض المواسم الزراعية.



بلـغ الرقـم القياسـي لصناعة المنسوجات 142,97 خـــلال شهــــر مايو 2026 مقــارنـة بشــهر أبريل 2026 حــيــث بــلـــغ 159,36 بــنســبـة انخفاض قـدرهـا 10,28 ٪ وذلك وفقا للعرض والطلب .