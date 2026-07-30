قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اضطرابات البحر الأسود تدفع الهند للبحث عن بدائل لزيت دوّار الشمس
بعد خروجه من العناية المركزة.. نادر أبو الليف يكشف لصدي البلد تفاصيل أزمته الصحية: ربنا نجاني من الموت
الأردن تُطلق القافلة الحادية عشرة من المساعدات الإنسانية إلى لبنان
شراكة بين تطوير التعليم بالوزراء و«وادواني» العالمية لتأهيل الشباب لسوق العمل
قطر تشتري 33 شحنة ​فورية للغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة
العرابي لـ صدي البلد: مصر تتحرك باتزان استراتيجي في عالم مضطرب.. القضية الفلسطينية في قلب تحركنا
القوات المسلحة الأردنية: اعتراض وتدمير خمسة صواريخ قادمة من إيران
الإجمالي تخطى 11,4 مليار جنيه.. وزير الزراعة يعتمد تمويلات جديدة تتجاوز 282 مليون جنيه للمشروع القومي للبتلو
ضم وزيري الزراعة والرياضة إلى المجموعة الوزارية لريادة الأعمال
تحرك برلماني بشأن طالبة البحيرة الـ4% لمراجعة ورق الإجابة بحضور الأسرة
وزير الرياضة يشيد بتعاون الاتحاد المصري للخماسي الحديث لدعم أبطال المنتخب الوطني
الدفاع الكويتية : وفاة أحد العاملين في هجوم إيراني استهدف مبنى تابع لشركة صينية شمال البلاد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

ملتقى السيرة النبوية بالجامع الأزهر: السيدة عائشة رائدة الفقه ولها مناقب عظيمة في تاريخ الإسلام

ملتقى السيرة النبوية
ملتقى السيرة النبوية
عبد الرحمن محمد
نتيجة الثانوية العامة 2026

عقد الجامع الأزهر الشريف، ، ملتقى «السيرة النبوية» الثالث والستين، لمناقشة موضوع: «من نساء النبي ﷺ: السيدة عائشة رضي الله عنها»، وذلك بمشاركة فضيلة أ.د. صلاح عاشور، أستاذ التاريخ والحضارة الإسلامية وعميد كلية اللغة العربية السابق بالقاهرة جامعة الأزهر، وفضيلة أ.د. أسامة مهدي، أستاذ الحديث وعلومه المساعد بكلية أصول الدين بالقاهرة، فيما أدار اللقاء الإعلامي د. سعد المطعني، المذيع بإذاعة القرآن الكريم، وذلك تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر أ.د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف.

قال فضيلة أ.د. صلاح عاشور إن السيدة عائشة رضي الله عنها هي ابنة الخليفة الأول لأمة الإسلام أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ينتهي نسبها إلى قبيلة «تيم» إحدى بطون قريش الشهيرة بالتجارة، حيث نشأت في بيت علم ومتيسر مادياً وبيئة إسلامية خالصة، مشيراً إلى أن أمها هي أم رومان، ولها أخت هي السيدة أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما التي تكبرها بـ 17 عاماً.

وأضاف فضيلته أن التحقيق التاريخي والتدقيق في تواريخ صدر الإسلام يثبت بطلان الشبهات التي يروجها بعض المستشرقين حول سن زواج السيدة عائشة رضي الله عنها، مبيناً أنها ولدت في العام الرابع قبل البعثة النبوية وليس بعدها، وأن شواهد التاريخ كعرض خولة بنت حكيم الزواج بها في العام العاشر من البعثة، ومشاركتها في مداواة الجرحى بغزوة أحد تتفق مع النضج والقدرة المتطلبة لذلك، مما يؤكد أن النبي ﷺ بنى بها وهي في عمر يتجاوز الستة عشر عاماً وليس كما يشاع، لافتاً إلى أن تفرد السيدة عائشة برواية أكثر من 2200 حديث جاء بفضل قوة ذاكرتها ونشأتها المباركة.

وأوضح فضيلة أ.د. صلاح عاشور أن زواج النبي ﷺ من السيدة عائشة كان بوحي إلهي، حيث جاءه جبريل عليه السلام في المنام برؤيا وهي في لباس من حرير قائلاً: «هذه زوجتك في الدنيا والآخرة»، مشيراً إلى أن هذه البشرى العظيمة جعلتها من أهل الجنة، ومؤكداً أن تبشير النبي ﷺ لأصحابه وأهل بيته بالجنة لم يكن منحة شخصية بل بوحي من الله سبحانه وتعالى.

السيدة عائشة حازت مناقب عديدة 

من جانبه، أوضح فضيلة أ.د. أسامة مهدي أن السيدة عائشة رضي الله عنها حازت مناقب عظيمة وفضائل فريدة في بيت النبوة وفي تاريخ الإسلام؛ إذ خصها الله تعالى بخصائص لم تكن لغيرها، مشيراً إلى أنها رضي الله عنها كانت تردد وتذكر نعم الله عليها وما فضلت به من أمور العزة والكرامة، وفي مقدمتها أن الله جل وعلا أنزل الأمر بزواجها من النبي ﷺ عبر الوحي الشريف.

وأكد فضيلة أ.د. أسامة مهدي أن بيت النبوة قدم للأمة الإسلامية وللعالم أجمع الدروس الأخلاقية والتربوية العميقة من خلال سيرة السيدة عائشة رضي الله عنها، لافتاً إلى أن علمها وفقهها كانا مرجعاً أساسياً للصحابة والتابعين، وأن مناقبها وأخلاقها تجعل منها القدوة والأنموذج الأسمى للمرأة المسلمة في العلم والعمل والزهد والتقوى.

وفي ختام اللقاء، أكد الإعلامي د. سعد المطعني، المذيع بإذاعة القرآن الكريم، أن الحديث عن أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها هو حديث عن معلمة الجيل ورائدة الفقه والحديث، مشيراً إلى أن تفنيد الشبهات بالحقائق التاريخية والتدقيق العلمي يقطع الطريق على المحاولات المغرضة للطعن في رموز الإسلام، لافتاً إلى أن الجامع الأزهر الشريف يواصل رسالته في تسليط الضوء على هذه الشخصيات العظيمة لتعزيز الوعي الصحيح بسيرة النبي ﷺ وأهل بيته الأطهار.

ملتقى السيرة النبوية ملتقى الجامع الأزهر السيدة عائشة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ميناء دمياط

الحكومة: هجوم ميناء دمياط ناتج عن طائرة مسيرة

الطفل المتوفي

تطورات جديدة في أزمة رضيع الزقازيق.. الأب يرفض استلام الجثمان بدون تحاليل DNA

الام

بعد شكوى أم.. مستشفيات جامعة الزقازيق تكشف حقيقة وفاة رضيع وعدم العثور على جثمانه

سعر الدولار

سعر الدولار في البنك المركزي اليوم الخميس 30 يوليو 2026

محمد السيد

تنفيض التراب.. سر احتفال البطل المصري بعد الفوز على اللاعب الإسرائيلي

المتهمين

مطاردة توكتوك.. الداخلية تكشف حقيقة فيديو محاولة اختطاف طفل بالشرقية

التعليم

التعليم ترد على جدل «أوائل فاقوس».. وتكشف حقيقة شكوى الطالبة مريم

جون ادورد

مهيب ينفعل بسبب جون إدوارد: فلوس بيزيرا وشيكو بانزا والدباغ راحت فين؟

ترشيحاتنا

وزير الشباب والرياضة

وزير الرياضة يشهد توقيع شراكة بين أديداس والاتحاد المصري لكرة اليد لدعم المنتخبات الوطنية

أنشيلوتي

أنشيلوتي: خسرنا أمام النرويج بسبب استراحة شرب المياه

أنشيلوتي

أنشيلوتي يكشف موقفه من مشاركة كبار منتخب البرازيل في المواجهات القادمة

بالصور

العرابي لـ صدي البلد: مصر تتحرك باتزان استراتيجي في عالم مضطرب.. القضية الفلسطينية في قلب تحركنا

السفير محمد العرابي، عضو مجلس الشيوخ
السفير محمد العرابي، عضو مجلس الشيوخ
السفير محمد العرابي، عضو مجلس الشيوخ

طريقة عمل تشيز كيك اليقطين

طريقة عمل تشيز كيك اليقطين..
طريقة عمل تشيز كيك اليقطين..
طريقة عمل تشيز كيك اليقطين..

كيف يمكنك الوقاية من جفاف العين الشديد؟

كيف يمكنك الوقاية من جفاف العين الشديد؟
كيف يمكنك الوقاية من جفاف العين الشديد؟
كيف يمكنك الوقاية من جفاف العين الشديد؟

سهلة وبسيطة.. طريقة عمل فتة الحمص

طريقة عمل فتة الحمص
طريقة عمل فتة الحمص
طريقة عمل فتة الحمص

فيديو

مجاميع الفنانين

من 50% إلى النجومية.. مجاميع الفنانين في الثانوية العامة تثير الجدل

حفل طلاق

فيديو جديد لشروق طليقة دكتور فود يشعل الجدل.. هل تستعد لحفل طلاقها؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد الاشعل

أحمد الأشعل يكتب.. قانون «مستقبل مصر».. لماذا تعيد الدولة رسم خريطة التنمية؟

د. هشام فريد

د. هشام فريد يكتب: أمريكا وصبيانها.. أقوى وأمكر العروض المسرحية العالمية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: سقوط دياب أسفل هضبة التريند

هند عصام

هند عصام تكتب: الملك ساليتيس

ميس رضا

ميس رضا تكتب : من يكتب سرديتنا العربية وكيف نخاطب العالم دون أن نفقد روايتنا؟

المزيد