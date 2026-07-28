لا نتأخر عن أي تكليف.. رئيس جامعة الأزهر الجديد: أتسلم المهمة رسميًا أول أغسطس

قدم الدكتور محمود صديق، القائم بعمل رئيس جامعة الأزهر الجديد، الشكر والعرفان على ثقة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر في تكليفه بهذه المهمة.

محمود صديق: مهمتي تبدأ رسميا في الأول من أغسطس المقبل

وقال محمود صديق، لـ صدى البلد، إنه حتى الآن لم يتولى مهام المنصب الجديد، منوها أن المهمة تبدأ رسميا في الأول من أغسطس المقبل، ليقوم بعمل رئيس جامعة الأزهر لحين اختيار رئيس جامعة الأزهر بالطرق القانونية.

وتعليقا على وجود رئيس جامعة الأزهر من الكليات الطبية، قال محمود صديق: كلنا أبناء الأزهر ولا نستطيع أن نتأخر عن أي مهمة أو تكليف من فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر.

وأكد الدكتور محمود صديق، أن المنصب الجديد بمثابة "الأمانة" وأنه سيعمل جاهدًا على تأديتها بكل إخلاص، لخدمة هذا الصرح العلمي العريق.

وأصدر الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، قرارًا بتكليف الدكتور محمود صديق حسن، نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا والبحوث، بالقيام بعمل رئيس جامعة الأزهر، وذلك بصفةٍ مؤقتة، لحين تعيين رئيسٍ للجامعة وفقًا للقانون.