السعودية تدين بأشد العبارات استمرار العدوان الإيراني على الأردن

أدانت وزارة الخارجية السعودية بأشد العبارات استمرار العدوان الإيراني الغاشم على المملكة الأردنية الهاشمية .

كما جددت السعودية في بيان لها تضامنها مع الأردن وشعبها في كل ما تتخذه من إجراءات تجاه الاعتداءات الإيرانية المخالفة للقانون الدولي، ومبادئ حسن الجوار.



وشددت المملكة على أهمية الوقف الفوري للهجمات الإيرانية السافرة على الأردن ودول المنطقة، مؤكدةً أهمية اتخاذ خطوات جادة للحفاظ على أمن واستقرار دول المنطقة وشعوبها.

ونجحت الدفاعات الجوية الأردنية ، فجر اليوم الخميس، في التعامل مع خمسة صواريخ قادمة من إيران استهدفت أراضي المملكة، حيث جرى رصدها واعتراضها وإسقاطها وفق الخطط الدفاعية المعدة لهذه الغاية.

وبحسب بيان الصادر عن القوات المسلحة الأردنية ، فقد أكد الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي ، أن إجراءات الاعتراض نُفذت بكفاءة واحترافية ، ما أسفر عن إحباط محاولة استهداف أراضي المملكة.

كما شدد على أن عملية الإعتراض تمت دون تسجيل أية إصابات بشرية.



وجدد الناطق الرسمي على أن القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي أن القوات ستواصل أداء واجبها في حماية أجواء المملكة وصون أمنها وسيادتها، والمحافظة على أعلى درجات الجاهزية للتعامل بكل حزم مع أي تهديد يستهدف أمن الوطن وسلامة مواطنيه.