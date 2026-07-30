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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير العمل يعتمد أكثر من 6 ملايين جنيه جديدة لدعم 491 من العمالة غير المنتظمة

وزير العمل حسن رداد
وزير العمل حسن رداد
أ ش أ
نتيجة الثانوية العامة 2026

اعتمد وزير العمل حسن رداد صرف 6 ملايين و42 ألفًا و257 جنيهًا و92 قرشًا من الحساب المركزي للرعاية الصحية والاجتماعية للعمالة غير المنتظمة، وذلك لتقديم منح مواجهة الحوادث، والمنح الخاصة، والرعاية الصحية والاجتماعية، ليستفيد منها 491 مواطنًا من العمالة غير المنتظمة وأسرهم في عدد من محافظات الجمهورية، استمرارًا لجهود الوزارة في توفير الدعم والرعاية لهذه الفئة، وسرعة التدخل لمساندة المتضررين وأسرهم.

وشملت الاعتمادات صرف 2 مليون و800 ألف جنيه منحة لمواجهة الحوادث لأسر 14 عامل صيد لقوا مصرعهم إثر حادث تصادم سيارة ربع نقل على طريق محور 30 يونيو بمحافظة الدقهلية، بإجمالي 55 مستفيدًا من أسر المتوفين، بواقع 200 ألف جنيه لأسرة كل متوفى، مع استكمال إجراءات صرف مستحقات أربع حالات أخرى.

كما اعتمد الوزير صرف مليون و640 ألف جنيه لأسر 8 عمال زراعة توفوا، ولمصابين اثنين، جراء حادث تصادم سيارة نقل جامبو بسيارة ربع نقل بمحافظة المنوفية، بواقع 200 ألف جنيه لأسرة كل متوفى و20 ألف جنيه لكل مصاب، بإجمالي 27 مستفيدًا.

وتضمنت الاعتمادات أيضًا صرف مليون و450 ألف جنيه قيمة المنح الخاصة عن شهر يونيو 2026 لعدد 269 عاملًا في 24 محافظة، إلى جانب اعتماد 152 ألفًا و257 جنيهًا و92 قرشًا لتغطية نفقات الرعاية الصحية والاجتماعية "مستشفيات وصيدليات"، عن شهر يونيو 2026 لعدد 165 عاملًا في 7 محافظات.

وأكد وزير العمل حسن رداد أن هذه الاعتمادات تجسد حرص الدولة على تحويل الحماية الاجتماعية إلى واقع ملموس يلامس حياة العمالة غير المنتظمة وأسرها، تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشددًا على استمرار الوزارة في سرعة صرف المستحقات، وتطوير منظومة الرعاية الصحية والاجتماعية، وتوسيع نطاق الحماية والدعم لهذه الفئة، باعتبارها إحدى أولويات الدولة في تحقيق الحياة الكريمة وتعزيز مظلة الأمان الاجتماعي.

وزير العمل حسن رداد الحساب المركزي للرعاية الصحية والاجتماعية العمالة غير المنتظمة

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