مصطفى بكري بعد حادث ميناء دمياط: أعداء مصر يتآمرون لإشعال المنطقة

أعلنت الحكومة المصرية أن التحقيقات الأولية بشأن الحريق الذي اندلع في سفينتين بميناء دمياط شمال البلاد، مساء الأربعاء، أظهرت أنه نجم عن طائرة مسيّرة، وذلك بعد السيطرة على الحريق.

وكتب الإعلامي مصطفى بكري عبر حسابه على إكس: “‏في ظل الظروف الصعبة والتحديات الجسام التي تواجهها مصر في أمنها واستقرارها ، لا خيار أمام أبناء الشعب المصري من الوطنيين والشرفاء إلا بالحرص علي تماسك الجبهة الداخلية ، والتصدي للشائعات والأكاذيب ، والوقوف صفا واحدا خلف القيادة السياسية في إدارة أزمات الوطن بحكمه وموضوعيه حماية للأمن القومي”.

وتابع: “أعداء مصر يتآمرون من الداخل والخارج ، الهدف هو مصر وتوريطها ، وإلحاقها بالمناطق المشتعلة حتي يسهل لهم الإنقضاض عليها .هناك مؤامرة تحاك ضد مصر . إنتبهوا وتوحدوا أما المزايدون الذين يخدعوننا بشعارتاهم فهؤلاء جزء من المؤامرة . لا أحد يزايد علي جيش مصر ، ولا شرطة مصر ، ولا على القائد الذي أنقذ مصر وحمي أمنها واستقرارها”.