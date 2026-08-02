أسعار الحديد والأسمنت والجبس في السوق المحلي اليوم

ارتفعت أسعار مواد البناء في مصر وخلال السطور يقدم موقع “صدى البلد" أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأحد 2 أغسطس 2026، ضمن النشرة التي يقدّم خلالها أسعار العديد من السلع والخدمات المتنوعة.

أسعار الحديد محليا اليوم الأحد:

ارتفع سعر طن الحديد الاستثماري في مصر بقيمة 80 ليسجل 38134 جنيها للطن، وسجلت أسعار الحديد تسليم أرض المصنع مستويات تراوحت بين 40400 جنيه و37500 جنيه للطن، وفقًا لقوائم الأسعار المعلنة من الشركات المنتجة.

أسعار الحديد اليوم :

وسجل سعر حديد عز اليوم نحو 39731 جنيها للطن.

بلغ سعر حديد بشاي للصلب اليوم نحو 39800 جنيه للطن.

وصل سعر حديد العتال لنحو 39500 جنيه للطن

بلغ سعر حديد المراكبي نحو 39400 جنيه للطن.

سجل سعر حديد المصريين نحو 39400 جنيه للطن.

بلغ سعر حديد مصنع الكومي نحو 38500 جنيه للطن.

وصل سعر حديد المعادي لنحو 38400 جنيه للطن.

وسجل سعر حديد مصر ستيل لنحو 37500 جنيه للطن.

أسعار الأسمنت في مصر اليوم

سجل متوسط أسعار الأسمنت الرمادي في مصر نحو 4041 جنيه للطن بزيادة 70 جنيها مقارنة بأسعار الأسبوع الماضي.



سعر طن الأسمنت الأبيض

سجل أعلى سعر لطن الأسمنت الأبيض نحو 6400 جنيه.

بلغ أدنى سعر لطن الأسمنت الأبيض نحو 5450 جنيها.

وصل متوسط سعر طن الأسمنت الأبيض نحو 5890 جنيها.

سعر طن أسمنت بورتلاندي عادي اليوم

سجل أعلى سعر لطن الأسمنت بورتلاندي عادي نحو 4120 جنيها.

بلغ أدنى سعر لطن الأسمنت بورتلاندي عادي نحو 3400 جنيها.

وصل متوسط سعر طن الأسمنت بورتلاندي عادي نحو 3776 جنيها.

سعر طن أسمنت مخلوط اليوم

سجل أعلى سعر لطن الأسمنت المخلوط نحو 3500 جنيه.

بلغ أدنى سعر لطن الأسمنت المخلوط عادي نحو 2800 جنيه.

وصل متوسط سعر طن الأسمنت المخلوط نحو 3053 جنيها.

أسعار الجبس اليوم الأحد

سجل أعلى سعر لطن الجبس نحو 2300 جنيه.

بلغ أدنى سعر لطن الجبس نحو 1600 جنيها.

وصل متوسط سعر طن الجبس نحو 2035 جنيها.