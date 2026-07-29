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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 29 يوليو 2026

أسعار الحد والأسمنت
أسعار الحد والأسمنت
علياء فوزى
نتيجة الثانوية العامة 2026

تباينت أسعار مواد البناء في مصر وخلال السطوريقدم موقع “صدى البلد" أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء الموافق 29 يوليو 2026، ضمن النشرة التي يقدّم خلالها أسعار العديد من السلع والخدمات المتنوعة.

أسعار الحديد محليا اليوم الأربعاء 29 يوليو 2026: 

تراجع سعر طن الحديد الاستثماري في مصر بقيمة 78 ليسجل 38810 جنيها للطن، وسجلت أسعار الحديد تسليم أرض المصنع مستويات تراوحت بين 40 ألف جنيه و37500 جنيه للطن، وفقًا لقوائم الأسعار المعلنة من الشركات المنتجة.

أسعار الحديد اليوم :

وسجل سعر حديد عز اليوم نحو 39595 جنيها للطن.

بلغ سعر حديد بشاي للصلب اليوم نحو 39800 جنيه للطن.

وصل سعر  حديد العتال لنحو  39500 جنيه للطن

بلغ سعر  حديد المراكبي نحو 39400 جنيه للطن.

سجل سعر حديد المصريين نحو  39400 جنيه للطن.

بلغ سعر حديد مصنع الكومي  نحو 38500 جنيه للطن.

وصل سعر حديد المعادي لنحو 38400 جنيه للطن.

وسجل سعر حديد مصر ستيل لنحو 37500 جنيه للطن.

أسعار الأسمنت في مصر اليوم الأربعاء 29 يوليو 2026: 

وارتفع متوسط أسعار الأسمنت الرمادي في مصر ليسجل 4125 جنيه للطن بزيادة 5 جنيهات.
 

سعر طن الأسمنت الأبيض

سجل أعلى سعر لطن الأسمنت الأبيض نحو 6400 جنيه. 

بلغ أدنى سعر لطن الأسمنت الأبيض نحو 5450 جنيها.

وصل متوسط سعر طن الأسمنت الأبيض نحو 5890 جنيها.

سعر طن أسمنت بورتلاندي عادي اليوم 

سجل أعلى سعر لطن الأسمنت بورتلاندي عادي نحو 4120 جنيها. 

بلغ أدنى سعر لطن الأسمنت بورتلاندي عادي نحو 3400 جنيها.

وصل متوسط سعر طن الأسمنت بورتلاندي عادي  نحو 3776 جنيها.

سعر طن أسمنت مخلوط اليوم 

سجل أعلى سعر لطن الأسمنت المخلوط نحو 3500 جنيه. 

بلغ أدنى سعر لطن الأسمنت المخلوط عادي نحو 2800 جنيه.

وصل متوسط سعر طن الأسمنت المخلوط نحو 3054 جنيها.

أسعار الحديد أسعار الأسمنت أسعار مواد البناء سعر طن الحديد سعر طن الأسمنت

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