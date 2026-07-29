ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال كوماموتو بغرب اليابان إلى 14 قتيلًا

أعلنت السلطات اليابانية، اليوم الأربعاء، ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب محافظة كوماموتو جنوب غرب اليابان وبلغت قوته 7.1 درجة على مقياس ريختر إلى 14 قتيلًا.

وقالت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي، في تصريحات أوردتها وكالة أنباء (كيودو) اليابانية، إنه "لا يزال هناك أشخاص ينتظرون الإنقاذ، وهذا سباق مع الزمن. سنحشد كل قوانا لإنقاذ أكبر عدد ممكن من الأشخاص".

وقد لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم في مركز تسوق "إيون" التجاري في بلدة كاشيما بمحافظة كوماموتو الذي هزه انفجار، مما أدى أيضًا إلى إصابة شخص بفقدان الوعي وفقدان ثلاثة آخرين، عقب الزلزال الذي وقع في الساعة 4:27 (بتوقيت المحلي لليابان) مساء أمس الثلاثاء.

وتم إرسال حوالي 4 آلاف و600 فرد من قوات الدفاع الذاتي استجابةً للزلزال، حيث يشارك 170 منهم في عمليات الإنقاذ في مركز التسوق المتضرر.

كما تم إرسال حوالي 480 فردًا من الشرطة من 11 محافظة. وقد توجه فريق الإنقاذ في حالات الطوارئ التابع لشرطة العاصمة طوكيو، والمتخصص في الاستجابة للكوارث، بطائرة مروحية للانضمام إلى عمليات البحث عن المفقودين.

ومع ارتفاع درجة الحرارة إلى ما يزيد عن 35 درجة مئوية في المحافظة، حذرت سلطات الأرصاد الجوية المواطنين والعاملين في أعمال الإغاثة من خطر الإصابة بأمراض مرتبطة بالحرارة المرتفعة.

واستمرت الهزات الارتدادية، بما في ذلك زلزال بلغت قوته 5.8 درجة على مقياس ريختر في وقت متأخر من اليوم الأربعاء، منذ الزلزال الذي وقع أمس الثلاثاء، والذي سجل أقصى درجة وهي 7 على مقياس شدة الزلازل الياباني في مدينة أوكي وبلدة هيكاوا في محافظة كوماموتو.