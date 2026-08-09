الأردن: نرحّب بإدانة مجلس الأمن للهجمات الحوثية على السعودية

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن الأردن، قال إننا نرحب بإدانة مجلس الأمن للهجمات الحوثية على السعودية.



كما أكد الأردن رفضه للأعمال التي تهدد الأمن الإقليمي وحرية الملاحة البحرية، والأردن يجدد تضامنه ووقوفه المطلق مع السعودية ودعمه خطواتها لحماية أمنها وسيادتها.



وفي وقت سابق وأعربت وزارة الخارجية السعودية، عن ترحيب المملكة العربية السعودية بالبيان الصادر عن أعضاء مجلس الأمن، وما تضمنه من إدانة للهجمات الصاروخية التي شنتها ميليشيا الحوثي الإرهابية ضد المملكة العربية السعودية منذ 13 يوليو، وكذلك الهجمات ضد السفن التجارية منذ 22 يوليو.

وثمنت المملكة -في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية “واس”- ما تضمنه البيان من تأكيد على ضرورة الالتزام بالقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار 2216، واحترام سيادة الجمهورية اليمنية ووحدتها واستقلالها وسلامة أراضيها، ورفض الأعمال التي تهدد الأمن الإقليمي وحقوق وحريات الملاحة البحرية.