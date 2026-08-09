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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الأردن: نرحّب بإدانة مجلس الأمن للهجمات الحوثية على السعودية

مجلس الأمن
مجلس الأمن
البهى عمرو

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن الأردن، قال إننا نرحب بإدانة مجلس الأمن للهجمات الحوثية على السعودية.


كما أكد الأردن رفضه للأعمال التي تهدد الأمن الإقليمي وحرية الملاحة البحرية، والأردن يجدد تضامنه ووقوفه المطلق مع السعودية ودعمه خطواتها لحماية أمنها وسيادتها.

 
وفي وقت سابق وأعربت وزارة الخارجية السعودية، عن ترحيب المملكة العربية السعودية بالبيان الصادر عن أعضاء مجلس الأمن، وما تضمنه من إدانة للهجمات الصاروخية التي شنتها ميليشيا الحوثي الإرهابية ضد المملكة العربية السعودية منذ 13 يوليو، وكذلك الهجمات ضد السفن التجارية منذ 22 يوليو.

وثمنت المملكة -في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية “واس”- ما تضمنه البيان من تأكيد على ضرورة الالتزام بالقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار 2216، واحترام سيادة الجمهورية اليمنية ووحدتها واستقلالها وسلامة أراضيها، ورفض الأعمال التي تهدد الأمن الإقليمي وحقوق وحريات الملاحة البحرية.

مجلس الأمن السعودية الأردن

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