محمد صلاح ليس الأول.. نجوم كرة القدم في قفص الإتهام| أسماء مفاجأة

أعاد محمد صلاح نجم نادي طرابزون التركي ومنتخب مصر إلى الأذهان دخول نجوم الكرة في قفص الاتهام والمثول أمام الجهات القضائية.

البعض من نجوم كرة القدم في الأهلي والزمالك والمحترفين دخلوا تحت طائلة القانون.

وتعرض العديد منهم إلي عقوبة الحبس ما أدي إلي خروجهم من نطاق الخدمة فى المسيرة الكروية.

محمد صلاح نجم نادي طرابزون التركي ليس الأول في نجوم كرة القدم الذين دخلوا قفص الإتهام.

حبس ناصر ماهر 6 أشهر

صدر حكم في عام 2023 ضد لاعب نادي بيراميدز إبان كان لاعبا فى صفوف الزمالك «ناصر عبدالحميد» بالسجن 6 أشهر وكفالة مالية 1000 جنيه وإلزامه بدفع المصروفات، على خلفية الاعتداء على فرد أمن داخل كمبوند شهير.

وجاء في الحكم الصادر من محكمة جنح التجمع الأول: حكمت المحكمة غيابيا، بحبس ناصر عبدالحميد الشهير بـ ناصر ماهر لاعب نادي الزمالك المتهم بالتعدي على فرد الأمن «إ . ر» وإصابته، ستة أشهر وكفالة مالية 1000 جنيه لإيقاف التنفيذ، كما ألزمته بدفع المصاريف.

وقدمت النيابة العامة المتهم للمحاكمة بتهمة الضرب المؤلمة أستنادا إلى المادة 212 عقوبات على النحو الوارد بقيدها ووصفها، حيث نصت المادة 242 من قانون العقوبات على أنه "إذا لم يبلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها في المادتين السابقتين يعاقب فاعله بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن 10 جنيهات ولا تتجاوز الـ 200 جنيه مصري، فإن كان صادرا عن سبق إصرار أو ترصد تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري، وإذا حصل الضرب أو الجرح باستعمال آية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أخرى تكون العقوبة الحبس .

وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على خمس سنوات في الجرائم المنصوص عليها في المادة 242 "إذا ارتكبت أي منها تنفيذ الغرض إرهابي وكان من المقرر فقها : أن جرائم الجرح والضرب بوجه عام تتطلب توافر ركن مادي وهو فعل الإيذاء سواء تمثل في جرح أو ضرب وركن معنوى وهو القصد الجنائي .

وحيث أنه لما كان ما تقدم فإن واقعة الدعوى توجز أن المتهم قد تعمدا إيذاء المجنى عليه بضربه فتحدث به الإصابة التي اثبت التقرير الطبي إنها لحقت به وتقرر العلاجها مده لا تزيد على العشرين يومًا وتقضى بإدانة . المتهم على نحو ما سيرد بالمنطوق عملة بالمادة 2/304 من فنون الإجراءات الجنائية.

لذا حكمت المحكمة غيابيا، بحبس المتهم بالتعدي على فرد الأمن «إ . ر» وإحداث إصابته المنوه عنها، ستة أشهر وكفالة مالية 1000 جنيه لإيقاف التنفيذ، كما ألزمته بدفع المصاريف.

إبراهيم سعيد

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على لاعب كرة القدم السابق إبراهيم سعيد، بمنطقة مدينة نصر، وذلك تنفيذًا لحكم قضائي صادر بحقه.

تم ضبط المتهم في إطار تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضده لصالح طليقته وابنتيه، حيث جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، واقتياده إلى الجهة المختصة لاستكمال تنفيذ الحكم الصادر ضده.

وتأتي واقعة القبض على لاعب منتخب مصر السابق على خلفية أحكام مرتبطة بمستحقات مالية خاصة بالنفقة، حيث سبق أن أصدرت محكمة مستأنف الأسرة حكمًا برفض الاستئناف المقدم من إبراهيم سعيد على حكم سابق بإلزامه بسداد مبلغ مالي قدره 245 ألف جنيه، قيمة نفقة ومصروفات دراسية لابنتيه.

ويأتي الحكم ضمن سلسلة من الإجراءات القضائية المتعلقة بمستحقات النفقة، في الوقت الذي تسعى فيه الأطراف المعنية إلى إنهاء الموقف القانوني وسداد المبالغ الصادر بها أحكام نهائية.

كما تنظر محكمة الأسرة دعوى أخرى مقامة ضد إبراهيم سعيد، تتعلق بالامتناع عن سداد نفقة بناته، وذلك في إطار النزاع القضائي القائم بشأن الالتزامات المالية الخاصة بالنفقة.

ومن المنتظر أن تشهد الساعات المقبلة تطورات جديدة في موقف إبراهيم سعيد القانوني، خاصة مع استمرار إجراءات سداد المبالغ المحكوم بها، وما يترتب على ذلك من خطوات بشأن إنهاء إجراءات تنفيذ الأحكام.

وأكد دفاع اللاعب إبراهيم سعيد أن موكله سدد 486 ألف جنيه قيمة المتجمد من دعوى النفقة لمصروفات بناته، للجهات المختصة، والتي سلمت المبلغ لطليقته تمهيدًا لانهاء إجراءات الإفراج عنه.

محمد صلاح

حددت محكمة القاهرة الجديدة، جلسة 6 سبتمبر 2026 لحضور محمد صلاح بشخصه وأداء اليمين الحاسمة في دعوى أقامها محاميه السابق عمرو فرج الله، مطالبًا بأتعاب عن أعمال قانونية وإدارية قال إنه قدمها للاعب.

وحددت المحكمة صيغة اليمين، التي ينفي فيها صلاح قيام المحامي بهذه الأعمال أو وجود أي مستحقات مالية له. وأكدت أن تخلف صلاح عن الحضور أو امتناعه عن حلف اليمين دون عذر مقبول يُعد نكولًا عنها ويترتب عليه الأثر القانوني المقرر.

وتعود القضية إلى سبتمبر 2025، ويستند المحامي إلى توكيل رسمي صادر له من محمد صلاح عام 2012.