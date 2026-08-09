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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الاحتلال يعرقل شاحنات المساعدات ويبطئ إجراءات التدقيق في كرم أبو سالم

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
إسراء صبري

قال عبد المنعم إبراهيم، مراسل «القاهرة الإخبارية» من معبر رفح، إن الجهود المصرية المتواصلة تستمر في إدخال دفعات جديدة من المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة، إلى جانب استقبال دفعات جديدة من الجرحى والمرضى الفلسطينيين لتلقي العلاج في المستشفيات المصرية.

وأوضح في مداخلة عبر قناة “القاهرة الإخبارية”، أن تحرك شاحنات القافلة 252 من سلسلة قوافل «زاد العزة» رُصد اليوم، وتحمل القافلة أكثر من 4200 طن من المساعدات الإنسانية، تشمل المواد الغذائية والمستلزمات الطبية والأدوية العلاجية، فضلًا عن الوقود والمواد البترولية اللازمة لتشغيل المرافق الحيوية أو ما تبقى منها داخل قطاع غزة.

عراقيل أمام شاحنات المساعدات

وأشار إلى أن هذه الجهود المصرية تقابلها عراقيل من جانب سلطات الاحتلال الإسرائيلي، موضحًا أنه جرى رصد عرقلة جزء ليس بالقليل من شاحنات القافلة، مضيفًا أن أبرز هذه العراقيل تتمثل في بطء عمليات التدقيق والمراجعة من جانب سلطات الاحتلال الإسرائيلي في الجانب الآخر من منفذ كرم أبو سالم.

وأوضح أن الأطقم الطبية المصرية تستعد لاستقبال دفعة جديدة من الجرحى والمرضى الفلسطينيين الذين يخرجون من قطاع غزة المحاصر لتلقي العلاج في المستشفيات المصرية.

ولفت إلى أن هذه الدفعة هي السابعة من المرضى والجرحى الذين يخرجون من القطاع، مشيرًا إلى استعداد الأطقم الطبية لاستقبالهم، مع وجود أطباء من مختلف التخصصات الطبية الدقيقة في جنبات المعبر لمناظرة هذه الحالات.

نقل الحالات إلى المستشفيات المصرية

وأشار إلى أن هيئة الإسعاف المصرية تتولى نقل المرضى والجرحى إلى المستشفيات المصرية الموجودة في مختلف محافظات مصر، وليس فقط مستشفيات محافظة شمال سيناء باعتبارها المحافظة الأقرب إلى قطاع غزة.

وأوضح أن هذه الحالات تُرسل إلى المستشفيات المختلفة وفقًا للتخصصات الطبية التي تحتاج إليها، مشيرًا إلى أن الحالات التي تخرج من القطاع تكون معقدة طبيًا.

وأكد أن الحالة الواحدة ربما تحتاج إلى أكثر من خمسة أو سبعة تخصصات طبية دقيقة للتعامل معها، نتيجة العنف الذي تعرضت له هذه الحالات داخل قطاع غزة خلال الحرب، مضيفًا أن تعقيد الحالات يرتبط أيضًا بمنع تلقي العلاج، نتيجة عرقلة سلطات الاحتلال الإسرائيلي دخول الأدوية والمستلزمات الطبية إلى القطاع بالشكل الكافي.

معبر رفح قطاع غزة الاحتلال

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