خلافات حول الميراث.. القبض على طرفى مشاجرة بالأسلحة البيضاء بالغربية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن حدوث مشاجرة بين عدد من الأشخاص بإستخدام أسلحة بيضاء داخل أحد العقارت بالغربية.





بالفحص تبين أنه بتاريخ 6 / الجارى تبلغ لمركز شرطة السنطة بحدوث مشاجرة بين طرف أول: (شخصين وسيدتين "لإحداهن معلومات جنائية "إثنين منهم مصابين بكدمات وبسحجات متفرقة")، وطرف ثان: (3 أشخاص وسيدتين "لـ 4 منهم معلومات جنائية" 3 منهم مصابين بكدمات وسحجات متفرقة) جميعهم مقيمين بدائرة المركز ، لخلافات بينهم حول الميراث قاموا على إثرها بالتعدى على بعضهم بالسب والضرب بإستخدام أسلحة بيضاء كانت بحوزة إثنين من الطرف الثانى مُحدثين الإصابات المنوه عنها .

أمكن ضبط طرفى المشاجرة ، وتم بإرشادهم ضبط "السلاحين المستخدمان فى التعدى" ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه ، وتبادلوا الإتهامات فيما بينهم.





تم إتخاذ الإجراءات القانونية .. وتولت النيابة العامة التحقيق .





