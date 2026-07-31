مش هديله حقه.. إبراهيم سعيد ينعي يوسف الدهشوري حرب

نعى ابراهيم سعيد، لاعب الكرة المصرية الأسبق، اللواء الراحل يوسف الدهشوري حرب، نجم نادي الترسانة ورئيس الاتحاد المصري لكرة القدم الأسبق.

وكتب ابراهيم سعيد عبر حسابه على فيسبوك: "البقاء لله وحده وفاه اللواء حرب الدهشوري ربنا يرحمه ويغفر له ويدخله فسيح جناته ويجعل قبره روضة من رياض الجنة.. البقاء لله وحده وخالص عزائي لأسرته الكريمة الطيبة والاحترام والأصول كلها تمثلت فيه ومهما اتكلمت عنه مش هديله حقه الله يرحمه كان اخ واب وصديق للجميع دعواتكم بالرحمة له ولكل امواتنا يارب".

وقال المهندس محمد الدهشوري، نجل اللواء يوسف الدهشوري حرب عبر حسابه الشخصي على "فيسبوك": "والدي وحبيبي وسندي اللواء يوسف الدهشوري حرب في رحمة الله".

ويعد الراحل قامة رياضية كبيرة، حيث كان لاعبا في نادي الترسانة، وتولى رئاسة اتحاد الكرة المصري.