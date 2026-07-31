الأهلي ينعي وفاة اللواء الدهشوري حرب

نعى النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، اللواء يوسف الدهشوري حرب، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم الأسبق، الذي وافته المنية اليوم، مقدمًا خالص التعازي إلى أسرته ومحبيه.

وتقدم محمود الخطيب، رئيس النادي، وأعضاء مجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية، بخالص الحزن والأسى في وفاة الراحل اللواء يوسف الدهشوري حرب، داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، ويلهم أسرته الصبر والسلوان.

وأكد النادي الأهلي أن اللواء يوسف الدهشوري حرب كان أحد الشخصيات البارزة في تاريخ كرة القدم المصرية، بعدما قدم عطاءً كبيرًا سواء خلال مسيرته كلاعب أو من خلال المناصب الإدارية التي شغلها، وعلى رأسها رئاسة اتحاد الكرة.