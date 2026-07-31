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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مصطفى زيكو يهنئ محمود صابر بعيد ميلاده

مصطفى زيكو ومحمود صابر
مصطفى زيكو ومحمود صابر
سارة عبد الله

حرص مصطفى زيكو، لاعب منتخب مصر على تهنئة زميله محمود صابر بمناسبة عيد ميلاده عبر حسابه على انستجرام.

وشارك زيكو صورة تجمعه بمحمود صابر وعلق عليها: “اخويا كل سنة وانت طيب يا حبيب قلبي”.

وكانت قد أثارت والدة مصطفى زيكو حالة واسعة من التعاطف بعد ظهورها باكية خلال تصريحات تليفزيونية، عبّرت فيها عن اشتياقها الشديد لابنها عقب عودته من المشاركة في كأس العالم.

وأكدت أنها لم تتمكن من لقائه حتى الآن بسبب انشغاله بالاحتفالات والارتباطات الرياضية، رغم سعادتها الكبيرة بالنجاح الذي حققه خلال الفترة الأخيرة.

انشغال زيكو ووعد بالزيارة

وأوضحت والدة اللاعب أن كرة القدم تستحوذ على معظم وقت نجلها، مشيرة إلى أنه يحرص على التواصل معها هاتفيًا بشكل مستمر، كما وعدها بزيارتها فور انتهاء التزاماته.

وأضافت أنها طلبت منه اصطحابها إلى الملعب إذا تعذر حضوره إلى المنزل، إلا أنه اعتذر موضحًا أن الأجواء داخل الملعب ستكون مزدحمة. 

مصطفى زيكو محمود صابر منتخب مصر

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