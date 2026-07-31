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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بورسعيد.. إغلاق مطعمين لوجود مخالفات كبري

محافظ بورسعيد : لاتهاون في سلامة وصحة المواطنين
محافظ بورسعيد : لاتهاون في سلامة وصحة المواطنين
محمد الغزاوى

وافق اللواء ابراهيم ابو ليمون محافظ بورسعيد على إيقاف تشغيل مطعمين من كبرى المطاعم بنطاق حي الشرق، وذلك عقب تقارير صادرة عن الهيئة القومية لسلامة الغذاء ببورسعيد، أكدت وجود مخالفات جسيمة تمثل خطرًا داهمًا على الصحة العامة

جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، بالحفاظ على صحة المواطنين والتصدي بكل حسم لأي منشآت غذائية تمثل خطرًا على السلامة العامة،

وأوضح التقرير أن لجان التفتيش رصدت بالمطعم الأول وجود حشرات زاحفة وطائرة داخل المنشأة وداخل ثلاجات التجميد، إلى جانب عدم إحكام غلق المنشأة، ووجود صرف مفتوح، وسوء التهوية، ومياه راكدة، وعدم تحقيق ثلاجات الحفظ لدرجات الحرارة المطلوبة، وعدم توافر وسائل مناسبة لتجميع النفايات أو مكافحة الآفات، فضلًا عن استخدام مواد كيميائية غير مصرح بها غذائيًا، وعدم التزام العاملين بالممارسات الصحية السليمة

محافظ بورسعيد : لاتهاون في سلامة وصحة المواطنين .. ويشدد على تكثيف واستمرار حملات الرقابة 

كما كشفت أعمال التفتيش بالمطعم الثاني عن وجود مواسير صرف تفتح مباشرة على أماكن تداول وإعداد الغذاء، ووجود غرفة تفتيش داخل المنشأة، بالإضافة إلى صرف داخلي مكشوف، وتهالك بعض مناطق التجهيز وألواح التقطيع، وسوء اشتراطات التخزين، وعدم توافر شهادات صحية للعاملين، وعدم وجود أماكن أو مستلزمات مخصصة لغسل الأيدي، فضلًا عن عدم الالتزام بالممارسات الصحية الجيدة

وأكد محافظ بورسعيد أن قرارات الإيقاف جاءت في إطار تطبيق القانون، واتخاذ الإجراءات الرادعة تجاه أي مخالفات تهدد صحة المواطنين، مع استمرار الحملات الرقابية المكثفة على جميع المنشآت الغذائية، لضمان الالتزام الكامل باشتراطات سلامة الغذاء وحماية الصحة العامة

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