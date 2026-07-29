محافظ بورسعيد يهنئ محمد وليد نصر المركز العاشر علمي علوم

تقدم اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، بخالص التهنئة إلى الطالب محمد وليد نصر، بمناسبة حصوله على المركز العاشر على مستوى الجمهورية والأول على محافظة بورسعيد بشعبة علمي علوم في شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2025 / 2026، بعد حصوله على مجموع 318.5 درجة بمدرسة بورسعيد الثانوية بنين العسكرية

الأول على محافظة بورسعيد بشعبة علمي علوم

وأشاد محافظ بورسعيد بما حققه الطالب من تفوق وتميز مشرف، مؤكدًا أن أبناء بورسعيد يواصلون تحقيق النجاحات والإنجازات في مختلف المجالات، بما يعكس مستوى الجهد المبذول من الطلاب وأسرهم والمعلمين، ويؤكد مكانة المحافظة التعليمية المتميزة.

كما أعرب المحافظ عن تمنياته للطالب بدوام النجاح والتوفيق في مسيرته التعليمية المقبلة، وأن يكون نموذجًا يحتذى به في الاجتهاد والطموح، متمنيًا لجميع أبناء بورسعيد مزيدًا من التفوق والنجاح

وتقدم محافظ بورسعيد بخالص التهنئة لكافة أبناء المحافظة الناجحين في الثانوية العامة و الأزهرية ، داعيا لهم بمزيد من التوفيق و النجاح في حياتهم العلمية و المهنية و أن يكونوا نماذج مشرفة لأسرهم وأوطانهم