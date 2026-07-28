المنطقة الرابعة بمناخ بورسعيد تقترب من ثوبها الحضاري الجديد | صور

تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد أعمال تطوير المنطقة الرابعة بحي المناخ، لمتابعة معدلات التنفيذ والوقوف على نسب الإنجاز، مؤكدًا ضرورة الالتزام بالجدول الزمني المقرر والانتهاء من الأعمال في أقرب وقت، بما يسهم في تحسين جودة الحياة والارتقاء بالمظهر الحضاري للمنطقة.

محافظ بورسعيد يتابع معدلات تنفيذ أعمال التطوير ميدانيًا

ورافق محافظ بورسعيد خلال الجولة الأستاذة شيماء العزبي رئيس حي المناخ، والمهندسة احسان برمة مدير مديرية الطرق والنقل و المهندسة زينب الجباس مدير إدارة المشروعات، حيث وجه المحافظ بسرعة فتح الطرق الجانبية بالمنطقة وربطها بشارع كسرى الرئيسي، بما يحقق السيولة المرورية وييسر حركة المواطنين، إلى جانب سرعة استكمال مختلف أعمال التطوير وفق أعلى معايير الجودة.

كما وجه اللواء إبراهيم أبو ليمون بإزالة جميع الإشغالات القائمة بمحيط المنطقة، مع إعادة توطينها داخل الأسواق الحضارية الجديدة التي تشهدها المحافظة، وذلك في إطار خطة المحافظة للقضاء على المظاهر العشوائية والحفاظ على الشكل الحضاري والجمالي، وتوفير بيئة منظمة وآمنة للمواطنين.