بعد تجديد التعاقد.. حسن علي في المصري البورسعيدي لثلاثة مواسم قادمة

أتم مجلس إدارة النادي المصري برئاسة كامل أبو علي ، إجراءات تجديد التعاقد مع اللاعب حسن علي بعقد يمتد لثلاثة مواسم اعتبارًا من بداية فترة الانتقالات الصيفية الحالية وحتى نهاية موسم 2029/2028.

الجدير بالذكر أن اللاعب حسن علي والبالغ من العمر 28 عاما - ويشغل مركز لاعب خط الوسط بشقيه المدافع والمهاجم ويجيد اللعب كذلك في مركز الظهير الأيسر - كان قد انضم لصفوف فرق الناشئين بالنادي المصري في العام 2008 .

المصري يجدد تعاقده مع قائده حسن علي لثلاثة مواسم

وتدرج حسن علي في صفوف فرق البراعم والناشئين والشباب قبل أن يتم تصعيده لصفوف الفريق الأول خلال موسم 2016/2015 ولم يكن قد تجاوز الثمانية عشر عامًا، ليشارك طوال تلك السنوات أساسيًا حتى تقلد شارة قيادة الفريق لينجح في النهاية في قيادة الفريق في التتويج بلقب بطولة كأس عاصمة مصر في نسختها الأخيرة، علمًا بأن اللاعب كان قد انضم لصفوف المنتخب الأوليمبي المصري خلال استعداده لنهائيات أولمبياد طوكيو 2020.