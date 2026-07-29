محافظ بورسعيد: إيجاد حلول فورية لتنفيذ المشروعات والالتزام بالجداول الزمنية

عقد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، اليوم، اجتماعًا موسعًا، لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها والوقوف على معدلات الإنجاز وتذليل أية معوقات قد تؤثر على سير العمل بما يضمن سرعة الانتهاء من المشروعات وفق البرامج الزمنية المحددة.

محافظ بورسعيد يؤكد مسؤولية الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي عن أعمال الإحلال والتجديد داخل الحيز العمراني

جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ، والاستاذ عبد العال عبد الباري السكرتير المساعد للمحافظ ، والجهات التنفيذية بالمحافظة.

وخلال الاجتماع، وجه محافظ بورسعيد بعقد اجتماع أسبوعي دوري يضم جميع جهات الإشراف على المشروعات لمتابعة نسب التنفيذ الفعلية على أرض الواقع واستعراض معدلات الإنجاز ومعرفة أية معوقات تواجه التنفيذ مع وضع حلول فورية لها لتسريع وتيرة العمل والالتزام بالجداول الزمنية المحددة.

وأكد اللواء إبراهيم أبو ليمون أن المتابعة الميدانية المستمرة والتنسيق بين جميع الجهات التنفيذية والإشرافية لضمان سرعة إنجاز المشروعات وتحقيق أعلى معدلات التنفيذ والتعامل الفوري مع أي ملاحظات أو معوقات قد تطرأ أثناء التنفيذ.

كما وجه المحافظ الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بتحمل مسؤوليتها الكاملة عن جميع الأعمال المتعلقة بشبكات مياه الشرب والصرف الصحي داخل الحيز العمراني من أعمال الإحلال والتجديد والصيانة مع التنسيق المستمر مع الجهات المنفذة للمشروعات لضمان عدم تعارض الأعمال وتحقيق التكامل بين مختلف المرافق.

كما شدد المحافظ على ضرورة المتابعة اليومية لجميع المشروعات الجاري تنفيذها مؤكدا أنه يتابع بنفسه معدلات التنفيذ على أرض الواقع، موجها بسرعة إزالة أي معوقات قد تواجه التنفيذ بما يضمن الانتهاء من المشروعات وفق أعلى معايير الجودة وفي التوقيتات المحددة.