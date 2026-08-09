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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

أتعاب وتعويض ومصروفات| ماذا طلب المحامي من محمد صلاح أمام القضاء؟.. مستند

محمد صلاح
محمد صلاح

بدأت تفاصيل النزاع القضائي بين اللاعب محمد صلاح والمحامي عمرو فرج الله مرسي عبد التواب إلى دعوى أقامها الأخير أمام محكمة القاهرة الجديدة الابتدائية، مطالبًا بإلزام اللاعب بسداد أتعاب مالية عن أعمال قانونية وإدارية واستشارات قال إنه قام بها لصالحه.

كواليس الدعوى المقامة ضد محمد صلاح 

وطالب المحامي كذلك بتعويض مناسب عن الأضرار المادية والمعنوية التي قال إنها لحقت به نتيجة عدم حصوله على مستحقاته المالية لفترة طويلة، إلى جانب المصروفات والنفقات المرتبطة بالقضايا والأعمال التي باشرها.

كما طالب بتعويض عن أضرار قال إنها لحقت بسمعته ومكانته المهنية كمحامٍ، مع إلزام محمد صلاح بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

واستند المدعي، بحسب ما ورد بأوراق الدعوى، إلى وجود توكيل رسمي عام في القضايا صادر لصالحه بتاريخ 20 يوليو 2012، قال إنه كان يتيح له مباشرة الأعمال القانونية والقضايا الخاصة باللاعب.

وفي تطور جديد، حددت المحكمة جلسة 6 سبتمبر 2026 لحضور محمد صلاح بشخصه وأداء اليمين الحاسمة بشأن الأعمال والأتعاب محل النزاع.

محمد صلاح قضية محمد صلاح المحكمة تستدعي اللاعب محمد صلاح نجم طرابزون

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