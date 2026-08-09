تفاصيل جديدة تكشف حقيقة تغليف السبائك والجنيهات الذهبية.. وموقف مختلف من «الكاش باك»

في الوقت الذي تتزايد فيه تحذيرات مدخري الذهب من الرسوم والممارسات غير الواضحة عند شراء السبائك والجنيهات الذهبية، عاد الجدل من جديد حول تكلفة التغليف وما إذا كانت تؤثر على قيمة المنتج أو المبلغ المسترد للعميل.

وبينما يرى البعض أن التغليف مجرد وسيلة لحماية الذهب، تبرز تساؤلات أخرى حول علاقة الغلاف بحق العميل في الحصول على قيمة «الكاش باك» كاملة.

وأوضح سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات، أن تغليف السبائك والجنيهات ليس في حد ذاته «حيلة نصب»، مشيرًا إلى أن شركات إنتاج السبائك تستخدمه كوسيلة لتأمين المنتج والحفاظ على سلامته منذ مرحلة التصنيع.

لكن المفاجأة في «الكاش باك»

أكد إمبابي أن العميل من حقه فتح الغلاف وفحص المنتج، والحصول على قيمة «الكاش باك» كاملة، معتبرًا أن ربط قيمة المبلغ المسترد بحالة الغلاف ممارسة تحتاج إلى مزيد من الوضوح والشفافية في سوق الذهب.

وفي الوقت نفسه، أشار إلى أن تحركات الذهب خلال الفترة الأخيرة تأثرت بعوامل متعددة، من بينها أسعار النفط والدولار والتطورات الجيوسياسية، مع وصول الأوقية عالميًا إلى مستويات 4348 دولارًا، وارتفاع سعر جرام الذهب عيار 21 في السوق المحلية إلى نحو 6120 جنيهًا.

رسالة للمستهلك

وتعيد هذه التصريحات النقاش حول ضرورة معرفة العميل لجميع تفاصيل عملية شراء الذهب، بداية من سعر المنتج وتكلفة المصنعية والتغليف، وصولًا إلى شروط إعادة البيع وقيمة «الكاش باك»، قبل إتمام عملية الشراء.