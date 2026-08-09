تفاصيل مفاوضات الأهلي مع غزل المحلة لضم محمود صلاح

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن تفاصيل مفاوضات الأهلي مع محمود صلاح لاعب فريق غزل المحلة وإمكانية ضمه خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وقال شوبير في تصريحات إذاعية: الأهلي فوجئ بطلبات غزل المحلة المالية ووضع الأحمر سقف للتعاقد مع اللاعب وكان من المفترض أن يفتح الأهلي باب المفاوضات مبكرا.

وواصل : محمود صلاح يلعب مهاجم ورقم 10 وأرى أن هناك عدد كبير من اللاعبين في المركزين ولكن هناك إصرار من الأهلي لضم اللاعب وأنا ضد ضم عدد كبير من اللاعبين في كل انتقالات.

تفاصيل مشوار محمود صلاح

دخل محمود صلاح، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل المحلة، دائرة اهتمامات النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الحالية، في ظل المستويات التي قدمها اللاعب مع فريقه خلال الموسم، رغم صغر سنه، بعدما نجح في ترك بصمة واضحة خلال مشاركاته في الدوري المصري.

ويعد محمود صلاح من أبرز المواهب الشابة التي ظهرت مع غزل المحلة، خاصة أنه من مواليد عام 2007، ورغم حداثة سنه، حصل على فرصة المشاركة مع الفريق الأول، ونجح في استغلالها بشكل لافت، ليجذب أنظار عدد من الأندية، وعلى رأسها النادي الأهلي.

أرقام محمود صلاح مع غزل المحلة

شارك محمود صلاح مع غزل المحلة في 23 مباراة بالدوري، بدأ 14 مباراة منها بشكل أساسي، وهو رقم يعكس الثقة التي حصل عليها اللاعب من الجهاز الفني، خاصة بالنظر إلى صغر سنه مقارنة بالمنافسة على حجز مكان في تشكيل الفريق الأول.

ونجح اللاعب الشاب خلال مشاركاته في تسجيل 4 أهداف، بالإضافة إلى صناعة 3 أهداف أخرى، ليصل إجمالي مساهماته التهديفية إلى 7 أهداف خلال الموسم.

وتكتسب هذه الأرقام أهمية خاصة بالنسبة للاعب من مواليد 2007، خاصة أن محمود صلاح لم يكتفِ بالمشاركة واكتساب الخبرات مع الفريق الأول، لكنه نجح أيضًا في تقديم مردود هجومي واضح والمساهمة في صناعة الفارق خلال المباريات التي شارك بها.