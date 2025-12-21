بعد حبس ناصر ماهر| نجوم الأهلي والزمالك في الكلبش.. أسماء مفاجأة

أعاد ناصر ماهر نجم نادي الزمالك إلى الأذهان دخول نجوم الكرة في قفص الاتهام والمثول أمام الجهات القضائية.

البعض من نجوم الأهلي والزمالك دخلوا في مستنقع الجريمة بمختلف أشكالها وتعرض العديد منهم إلي عقوبة الحبس ما أدي إلي خروجهم من نطاق الخدمة فى المسيرة الكروية.

ناصر ماهر ليس الأول في نجو كرة القدم الذين خرجوا عن المسار الطبيعي ودخلوا قفص الإتهام وسلك طريق الجريمة.

محمد عباس

كان محمد عباس، مهاجم النادي الأهلى، فى الثمانينات والملقب بـ النمر الأسود غولا يقتحم شباك المنافسين ليمزقها بالأهداف ويهدى الأحمر الانتصارات حتى ألتفت شلة الأنس حوله وقادته خلف قضبان السجون.

وعرف محمد عباس طريق الكيف حتى اتخذت إدارة الأحمر قرارها بالاستغناء عن اللاعب ليدخل صفحة النسيان.

حسن حمدي

ألقى القبض علي حسن حمدي رئيس النادي الأهلي الأسبق ورئيس وكالة "الأهرام" للإعلان السابق للتحقيق معه في اتهامات مالية.

ووجه المستشار ثروت حماد رئيس التحقيقات بضبط وإحضار حمدي بجانب عمرو عبدالعزيز مدير مكتب رئيس مجلس الإدارة السابق بالمؤسسة، ومحمد محمدين مدير إعلانات الأهرام الأسبق اتهامات مالية.

عماد متعب وأمين الشرطة

في عام 2014، ألقت قوات الشرطة القبض على عماد متعب؛ نجم الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، بعد أن دخل في مشادة كلامية مع أحد الضباط بشرطة المرور، في منطقة التجمع الخامس بالقاهرة.

المشادة نشبت بعدما ترك متعب سيارته في مكان ممنوع الوقوف به، ليضطر الضابط إلى التحفظ على سيارته، مما أثار غضب متعب، خاصةً وأن الأول أصر على تغريم اللاعب.



وتطور الأمر بتوجيه متعب السباب لضابط آخر تدخل لفض الاشتباك بينه وبين الضابط الأول، ليتم إلقاء القبض عليه.



السيد حمدى

وجدد السيد حمدى مهاجم مصر المقاصة الحالى والأهلى السابق السقوط في مسلسل لاعبي الكرة والسقوط في وحل المخدرات عندما تم القبض عليه فى كمين شبرا المظلات بتهمة حيازة 6 أقراص مخدرة "ترامادول" لتتولى النيابة التحقيق فى الواقعة.

عمرو سماكة

ثالث اللاعبين هو عمرو سماكة نجم الشواكيش بعد انضمامه للأهلى، وجاء ثبوت تحليل المنشطات لسماكة بعد مشاركته مع الأهلى فى إحدى المباريات الإفريقية تناوله لمنشطات ومواد محظورة" وأشارت التقارير أنه مخدر الحشيش".

وقرر الاتحاد الإفريقى إيقاف سماكة ليتحرك مسئولو الأهلى ويعلنون بعدها الاستغناء عنه.

وكان سماكة كشف في تصريحات بعد الواقعة بأنه حضر فرح شعبى فى إمبابة وتحت إلحاح أصدقائى لمشاركتهم تدخين هذه المواد المحظورة ولسوء الحظ تم اختياره لتحليل الكشف عن المنشطات الذى أثبت نسبة المخدر فى الدم، ليتحول مصيره 180 درجة، من النجومية إلى النسيان.

حبس مرتضي منصور

قضت محكمة النقض في شهر فبراير 2023 برفض طعن مرتضى على الحكم بحبسه شهرا بتهمة سب محمود الخطيب، وتم ترحيله لسجن وادي النطرون لتنفيذ العقوبة والتي ترتب عليها عزله بحكم قضائي من رئاسة الزمالك.

وقبل أيام، وجه مرتضى منصور رسالة إلى محمود الخطيب، بعد أن أعلن الأخير قراره بالابتعاد عن الصورة لمدة مؤقتة لأسباب صحية.

احتجاز ثلاثي الزمالك

وشهدت الساعات الماضية احتجاز الثلاثى عبد الواحد السيد مدير الكرة ولاعبى الفريق مصطفي شلبي ونبيل عماد دونجا، بعد واقعة الاعتداء على أفراد أمن ملعب مباراة بيراميدز في كأس السوبر المصري التى فاز بها الزمالك بركلات الترجيح ليتأهل الى المباراة النهائية لمواجهة الأهلي.

وأحالت النيابة العامة في الإمارات ثلاثي الزمالك إلي محاكمة عاجلة ليتم إصدار حكم شهر حبس وبعدها يصدر قرار العفو من رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد عن نجوم القلعة البيضاء.

أحمد فتوح

ألقي القبض على نجم نادي الزمالك أحمد فتوح إثر تورطه في حادث سير بطريق العلمين، والذي أسفر عن مصرع أمين شرطة.

وأكد التقرير إيجابية تحليل المخدرات لمخدر الحشيش في عينة لاعب نادي الزمالك بعد إلقاء القبض عليه وجرت إحالته إلي المحاكمة قبل أن يتم الإفراج عنه عقب تنازل أسرة المجني عليه.

مثول رمضان صبحي أمام القضاء

تنظر محكمة جنايات الجيزة، اليوم، محاكمة اللاعب رمضان صبحي ، و3 متهمين آخرين، بتزوير محررات رسمية بأحد معاهد السياحة والفنادق بمنطقة أبو النمرس بالجيزة.

شهدت الجلسة الماضية قيام هيئة المحكمة بطلب دفاع اللاعب رمضان صبحي بضرورة حضوره لجلسات المحكمة المقبلة.

قالت هيئة المحكمة أن رمضان صبحي كونه مشهور لا فرق بينه وبين غيره ويجب مثوله بنفسه أمام المحكمة.

ابراهيم سعيد

أخلت جهات التحقيق سبيل اللاعب إبراهيم سعيد بعد القبض عليه على خلفية مشاجرة مع طليقته.

ونشر المحامي محمد رشوان صورة مع إبراهيم سعيد بعد إخلاء سبيله وكتب عليها: «الحمد لله».

وقال رشوان، محامي إبراهيم سعيد، عبر صفحته الشخصية على موقع «فيسبوك» في وقت سابق: تم القبض على إبراهيم سعيد وطليقته السيدة داليا بدر إثر مشاجرة بينهما في أحد الفنادق، بسبب عدم أداء إبراهيم المصروفات الدراسية لبناته ليلي وجوليا.

وتدخلت شرطة السياحة وحررت بلاغًا للطرفين، حيث اتهم إبراهيم طليقته بعدم تنفيذ بعض الأحكام، بينما اتهمت هي إبراهيم بالتعدي عليه وتزوير بعض الأوراق والسب والقذف.

حبس ناصر ماهر 6 أشهر

صدر حكم في عام 2023 ضد لاعب نادي الزمالك «ناصر عبدالحميد» بالسجن 6 أشهر وكفالة مالية 1000 جنيه وإلزامه بدفع المصروفات، على خلفية الاعتداء على فرد أمن داخل كمبوند شهير.

وجاء في الحكم الصادر من محكمة جنح التجمع الأول: حكمت المحكمة غيابيا، بحبس ناصر عبدالحميد الشهير بـ ناصر ماهر لاعب نادي الزمالك المتهم بالتعدي على فرد الأمن «إ . ر» وإصابته، ستة أشهر وكفالة مالية 1000 جنيه لإيقاف التنفيذ، كما ألزمته بدفع المصاريف.

وقدمت النيابة العامة المتهم للمحاكمة بتهمة الضرب المؤلمة أستنادا إلى المادة 212 عقوبات على النحو الوارد بقيدها ووصفها، حيث نصت المادة 242 من قانون العقوبات على أنه "إذا لم يبلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها في المادتين السابقتين يعاقب فاعله بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن 10 جنيهات ولا تتجاوز الـ 200 جنيه مصري، فإن كان صادرا عن سبق إصرار أو ترصد تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري، وإذا حصل الضرب أو الجرح باستعمال آية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أخرى تكون العقوبة الحبس .

وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على خمس سنوات في الجرائم المنصوص عليها في المادة 242 "إذا ارتكبت أي منها تنفيذ الغرض إرهابي وكان من المقرر فقها : أن جرائم الجرح والضرب بوجه عام تتطلب توافر ركن مادي وهو فعل الإيذاء سواء تمثل في جرح أو ضرب وركن معنوى وهو القصد الجنائي .

وحيث أنه لما كان ما تقدم فإن واقعة الدعوى توجز أن المتهم قد تعمدا إيذاء المجنى عليه بضربه فتحدث به الإصابة التي اثبت التقرير الطبي إنها لحقت به وتقرر العلاجها مده لا تزيد على العشرين يومًا وتقضى بإدانة . المتهم على نحو ما سيرد بالمنطوق عملة بالمادة 2/304 من فنون الإجراءات الجنائية.

لذا حكمت المحكمة غيابيا، بحبس المتهم بالتعدي على فرد الأمن «إ . ر» وإحداث إصابته المنوه عنها، ستة أشهر وكفالة مالية 1000 جنيه لإيقاف التنفيذ، كما ألزمته بدفع المصاريف.

حادث اللاعب أحمد فتوح

وفي أغسطس 2024 صدم اللاعب أحمد فتوح فرد أمن أثناء عودته من الساحل الشمالي، ما نتج عن وفاته في الحال، وجرى ضبط اللاعب واقتياده إلى قسم شرطة مطروح للتحقيق معه.

وبعرض لاعب الزمالك على النيابة العامة، أمرت بسرعة عرضه على المعمل الكيميائي، وإجراء تحليل مواد مخدر له حتى يتم التأكد من تعاطيه لتلك المواد.

وأظهرت نتائج تحاليل المعمل الكميائي، إيجابية تعاطي اللاعب أحمد فتوح للعقاقير المخدرة، حيث أكدت جهات التحقيق، إحراز اللاعب للمخدر وقيادته تحت تأثيره.

وتواصل اللاعب مع أسرة الضحية، وتم الاتفاق على حل ودي بينهما، وتنازلت الأسرة عن الدعوى المدنية والجنائية أمام المحكمة.