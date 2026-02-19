نجيب ساويرس يكشف سر تربيته العصامية وكيف يغرس العمل الجاد في أولاده

كشف المهندس نجيب ساويرس عن دور والده، أنسي ساويرس، في تربيته وتربية أشقائه على الاعتماد على النفس وعدم الاتكال على أحد، موضحًا أن هذا الأسلوب هو سر نجاحهم في الحياة.

وقال نجيب: "كنت عاوز أبقى عصامي، وبابا كان موافق، عشان كده اشتغلت في غسيل الأطباق بألمانيا".

طريقة تربية ساويرس

وأضاف خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "رحلة المليار" على قناة "النهار": "لو لم يكن والدي اتبع هذه الطريقة، لما كنا وصلنا لما نحن عليه اليوم، حتى شقيقي سميح عمل جارسون، وأنا أطبق نفس الأسلوب مع أولادي، لكن أحن عليهم قليلًا، لأن والدتهم كانت أكثر صرامة".

وتابع ساويرس: "لم أشعر بالحزن من عملي في غسيل الأطباق، رغم أنه كان شغلًا شاقًا. وبعد أول ثلاثة أيام حولت التجربة إلى فرصة، ووجدت شغل جارسون، فبدأت أكسب أكثر مع البقشيش، وتعلمت قيمة العمل الجاد منذ الصغر".

خطوات العمل المستقل

ويعكس هذا الحديث فلسفة ساويرس في دمج العصامية والانضباط مع لمسة حنان في تربية الجيل الجديد، مؤكّدًا أن النجاح يبدأ منذ أول خطوات العمل المستقل.