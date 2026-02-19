قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
منال عوض تنعى ضحايا حادث تصادم جنوب بورسعيد وتتابع تنفيذ توجيهات رئيس الوزراء
أشخاص ممنوعون من تناول العرقسوس في رمضان.. احترس إذا كنت منهم
سعر الذهب مساء اليوم 19-2-2026 .. هبوط 10 جنيهات
شاهد خناقة بين سيدة ورجل أمام ماكينة فيزا بالمحلة في نهار رمضان
عبر موقع وزارة التضامن.. خطوات الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة 2026 بالرقم القومي
مدبولي يؤكد دعم مصر لخطة الرئيس "ترامب" الهادفة لتدشين عصر من السلام| إنفوجراف
تحول إلى جثة متفحمة .. مصرع طالب في حريق الشعراء بدمياط
أولاد الراعي الحلقة 2.. مواجهة بين أحمد عيد وخالد الصاوي
قطع رواتب الأسرى وأسر الشهداء .. احتجاجات في مخيم الدهيشة ضد السلطة الفلسطينية
مسلسل كلهم بيحبوا مودي الحلقة 2.. هدى الإتربي تهدد يمنى طولان بسبب ياسر جلال
مسلسل كان ياما كان الحلقة 2.. طلاق يسرا اللوزي وماجد الكدواني
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

نجيب ساويرس يكشف سر تربيته العصامية وكيف يغرس العمل الجاد في أولاده

نجيب ساويرس
نجيب ساويرس
محمد البدوي

كشف المهندس نجيب ساويرس عن دور والده، أنسي ساويرس، في تربيته وتربية أشقائه على الاعتماد على النفس وعدم الاتكال على أحد، موضحًا أن هذا الأسلوب هو سر نجاحهم في الحياة.

 وقال نجيب: "كنت عاوز أبقى عصامي، وبابا كان موافق، عشان كده اشتغلت في غسيل الأطباق بألمانيا".

طريقة تربية ساويرس 

وأضاف خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "رحلة المليار" على قناة "النهار": "لو لم يكن والدي اتبع هذه الطريقة، لما كنا وصلنا لما نحن عليه اليوم، حتى شقيقي سميح عمل جارسون، وأنا أطبق نفس الأسلوب مع أولادي، لكن أحن عليهم قليلًا، لأن والدتهم كانت أكثر صرامة".

وتابع ساويرس: "لم أشعر بالحزن من عملي في غسيل الأطباق، رغم أنه كان شغلًا شاقًا. وبعد أول ثلاثة أيام حولت التجربة إلى فرصة، ووجدت شغل جارسون، فبدأت أكسب أكثر مع البقشيش، وتعلمت قيمة العمل الجاد منذ الصغر".

خطوات العمل المستقل

ويعكس هذا الحديث فلسفة ساويرس في دمج العصامية والانضباط مع لمسة حنان في تربية الجيل الجديد، مؤكّدًا أن النجاح يبدأ منذ أول خطوات العمل المستقل.

نجيب ساويرس المهندس نجيب ساويرس ثروة نجيب ساويرس ممتلكات ساويرس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارشيفية

عملوله ميكب وحلقوله شعره.. أسرة فتاة تنتقم من شاب لارتباطه بابنتهم في الجيزة

عبلة كامل

أول تعليق من عبلة كامل بعد تصدرها التريند في إعلان رمضان

وزير المالية

وزير المالية: طرح سند المواطن للأفراد عبر مكاتب البريد.. الأحد المقبل

محمد الشناوي

سحور أول يوم رمضان برعاية الشناوي.. رابطة الأندية تفاجئ حارس الأهلي

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس .. فيديو

الأهلي

غياب صفقة الأهلي الجديدة عن لقاء الجونة.. ما السبب؟

مواعيد عرض مسلسلات رمضان 2026

مواعيد عرض مسلسلات رمضان 2026 على dmc وcbc وon

المهندسة ليلي ابراهيم

تضامن الجيزة تبحث مأساة مهندسة الطاقة الذرية بعد استغاثتها على «فيسبوك»

ترشيحاتنا

شيخ الأزهر

شيخ الأزهر: لهذا السبب خصصت برنامجي عن أسماء الله الحسنى.. فيديو

خالد الجندي

وعلم آدم الأسماء كلها.. خالد الجندي يوضح معنى التعليم الإلهي

الدكتور حسن الصغير

درس التراويح بالجامع الأزهر: بلوغ رمضان نعمة عظيمة تستوجب الشكر

بالصور

أشخاص ممنوعون من تناول العرقسوس في رمضان.. احترس إذا كنت منهم

أشخاص ممنوعون من شرب العرقسوس
أشخاص ممنوعون من شرب العرقسوس
أشخاص ممنوعون من شرب العرقسوس

طريقة عمل القطايف بالقشطة.. مقرمشة بحشو كريمي

طريقة عمل القطايف بالقشطة
طريقة عمل القطايف بالقشطة
طريقة عمل القطايف بالقشطة

بيظبط السكر والكوليسترول والضغط والوزن .. اكتشف فوائد خارقة لنوع مكسرات شهير

انقاص الوزن
انقاص الوزن
انقاص الوزن

فوائد شرب قمر الدين في شهر رمضان.. وإليكم طريقة تحضيره

فوائد شرب قمر الدين
فوائد شرب قمر الدين
فوائد شرب قمر الدين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

المزيد