من غسيل الأطباق في ميونخ إلى عالم الأعمال.. نجيب ساويرس يكشف أسرار بداياته

كشف المهندس نجيب ساويرس عن تفاصيل غير معروفة من بداياته المهنية، مؤكّدًا أنه يفضل أن يُنادى بـ"نجيب" دون ألقاب، قائلاً: "بحب أكون مختلفًا، حتى لو عرضني ذلك للانتقادات… كده كده مش هخلص، فمش فارقة".

بداية حياته المهنية

وروى ساويرس خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "رحلة المليار" عبر قناة "النهار"، كيف بدأت حياته العملية بغسيل الأطباق في ميونخ عندما كان في السادسة عشرة من عمره خلال إجازة الصيف: "والدي كان يقطع لي تذكرة الطلاب المخفضة بمواعيد محددة، وكنت أسافر للعمل وإعادة المال إلى مصر".

وأضاف: "كان والدي يمنحني 50 مارك فقط، ولو لم أجد عملًا في ألمانيا كان علي العودة فورًا. في النهاية لم أجد إلا غسيل الأطباق، وكانت شغلانة ما يعلم بيها إلا ربنا… كله بالإيد، ومكانش في ماكينات".