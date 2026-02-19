بحضور المحافظ.. قرعة علنية لاختيار الفائزين بتأشيرات الحج الإضافية في محافظة جنوب سيناء

شهد اللواء الدكتور إسماعيل محمد كمال، محافظ جنوب سيناء، فعاليات إجراء القرعة العلنية لتأشيرات الحج الإضافية، بحضور عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، وذلك بقاعة الاجتماعات الكبرى بديوان عام المحافظة بمدينة طور سيناء.

و تضمنت القرعة اختيار (7) تأشيرات أساسية و(7) أسماء احتياطي لحجاج بيت الله الحرام، والواردة من وزارة التضامن الاجتماعي، في أجواء اتسمت بالشفافية الكاملة والوضوح، وسط حضور لفيف من المواطنين والعاملين بديوان عام المحافظة.

حضر مراسم إجراء القرعة الدكتورة إيناس سمير، نائب المحافظ، واللواء إيهاب مكاوي، السكرتير العام المساعد، إلى جانب مديري المديريات الخدمية، حيث حرص المحافظ على متابعة جميع الإجراءات للتأكد من تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة بين المتقدمين.

وأكد المحافظ، خلال كلمته، أن إجراء القرعة العلنية يأتي تنفيذًا لتوجيهات الدولة الرامية إلى ترسيخ قيم الشفافية والنزاهة في اختيار حجاج بيت الله الحرام، مشددًا على أن خدمة المواطنين وتلبية احتياجاتهم تمثل أولوية قصوى في المرحلة الحالية.

ووجّه المحافظ التهنئة للفائزين، متمنيًا لهم حجًا مبرورًا وذنبًا مغفورًا وعودةً سالمة إلى أرض الوطن، مؤكدًا استمرار جهود المحافظة في تقديم الدعم اللازم لأبنائها في مختلف القطاعات.

ويأتي ذلك في مستهل مباشرة المحافظ لمهام عمله عقب تكليفه من القيادة السياسية محافظًا لجنوب سيناء، في إطار الدفع بقيادات تنفيذية تسعى إلى تعزيز الأداء وتحقيق التنمية الشاملة بالمحافظة.