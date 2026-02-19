قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حين تتفتح اللوزيات.. سانت كاترين ترتدي ثوب الربيع وتفوح بعطر التجلي
الكاف يعلن أفضل 10 أندية في أفريقيا.. ما ترتيب الأهلي والزمالك؟
موعد أذان الفجر 2 رمضان.. مواقيت الصلاة
البنك المركزي يعلن تلقيه طلبات شراء أذون خزانة بـ161.6 مليار جنيه
إمام عاشور يعتذر لجماهير الأهلي لسبب مثير
بعد إلغاء المتابعة.. ياسمين عبد العزيز تفاجئ الجمهور بتتر «وننسى اللي كان» بصوت رامي صبري
خلافات بسبب الإيرادات.. مطرب مهرجانات معتزل يكشف كواليس أزمته مع حمو بيكا
ترامب يهدد إيران : أمامكم 15 يوما للتوصل إلى اتفاق وإلا ستحدث أمور سيئة
400 جنيه زيادة .. خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة لشهر فبراير 2026
أول جمعة في رمضان .. فضلها وما يقال في ساعة الاستجابة
مواعيد عمل البنك الأهلي المصري في رمضان 2026
لماذا يقترن لفظ الحسنى بأسماء الله؟ شيخ الأزهر يجيب
بحضور المحافظ.. قرعة علنية لاختيار الفائزين بتأشيرات الحج الإضافية في محافظة جنوب سيناء

محافظ جنوب سيناء خلال القرعة
ايمن محمد

شهد اللواء الدكتور إسماعيل محمد كمال، محافظ جنوب سيناء، فعاليات إجراء القرعة العلنية لتأشيرات الحج الإضافية، بحضور عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، وذلك بقاعة الاجتماعات الكبرى بديوان عام المحافظة بمدينة طور سيناء.

و تضمنت القرعة اختيار (7) تأشيرات أساسية و(7) أسماء احتياطي لحجاج بيت الله الحرام، والواردة من وزارة التضامن الاجتماعي، في أجواء اتسمت بالشفافية الكاملة والوضوح، وسط حضور لفيف من المواطنين والعاملين بديوان عام المحافظة.

حضر مراسم إجراء القرعة الدكتورة إيناس سمير، نائب المحافظ، واللواء إيهاب مكاوي، السكرتير العام المساعد، إلى جانب مديري المديريات الخدمية، حيث حرص المحافظ على متابعة جميع الإجراءات للتأكد من تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة بين المتقدمين.

وأكد المحافظ، خلال كلمته، أن إجراء القرعة العلنية يأتي تنفيذًا لتوجيهات الدولة الرامية إلى ترسيخ قيم الشفافية والنزاهة في اختيار حجاج بيت الله الحرام، مشددًا على أن خدمة المواطنين وتلبية احتياجاتهم تمثل أولوية قصوى في المرحلة الحالية.

ووجّه المحافظ التهنئة للفائزين، متمنيًا لهم حجًا مبرورًا وذنبًا مغفورًا وعودةً سالمة إلى أرض الوطن، مؤكدًا استمرار جهود المحافظة في تقديم الدعم اللازم لأبنائها في مختلف القطاعات.

ويأتي ذلك في مستهل مباشرة المحافظ لمهام عمله عقب تكليفه من القيادة السياسية محافظًا لجنوب سيناء، في إطار الدفع بقيادات تنفيذية تسعى إلى تعزيز الأداء وتحقيق التنمية الشاملة بالمحافظة.

جنوب سيناء محافظ قرعة الحج أول يوم

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

